Luego de su brillante actuación ante Independiente del Valle, el chileno fue condecorado como el MVP de los cuartos de final vuelta.

Parece ser un hecho que, mientras Nicolás Córdova sea el entrenador de la Selección Chilena, el volante Erick Pulgar no va a volver a ponerse La Roja y le dedicará exclusividad a su labor en el Flamengo de Brasil que le trae réditos positivos.

No sólo porque en el Brasileirão hoy son los exclusivos líderes con tres puntos de ventaja sobre Palmeiras. En la Copa Libertadores volvieron a meterse en semifinales luego de eliminar, con una cuota de sufrimiento, a Independiente del Valle.

Precisamente por este logro es que la Conmebol “le da la razón” a la decisión de Pulgar con la Selección, pues fue elegido como el Héroe de los cuartos de final vuelta del certamen continental. Un reconocimiento más a la labor que realiza en el gigante de Brasil.

Tras decir “no” a La Roja: Pulgar se enfoca en Libertadores

En la misma jornada donde el ente rector del fútbol sudamericano condecoró al antofagastino, a través de sus canales oficiales confirmó la programación de las semifinales del máximo certamen continental, donde el rubronegro enfrentará a Estudiantes de La Plata.

El duelo de ida fue programado por la Conmebol para el jueves 15 de octubre desde las 21:30 horas en escenario por definir, pues por reglamento el cuadro Pincha no puede jugar en su estadio al tener menos de la capacidad permitida para esta instancia, que son 30 mil espectadores.

La revancha entre el Flamengo de Pulgar y Estudiantes se jugará siete días después, el jueves 22 a la misma hora en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. Recordemos que la otra semifinal entre Fluminense y Palmeiras se jugará el miércoles 14 en suelo carioca y el miércoles 21 en São Paulo.

Imagen: CONMEBOL

En síntesis