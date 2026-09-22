Los Albos reciben a los Lilas por la fecha 23 del campeonato nacional.

Terminadas las Fiestas Patrias, vuelve el fútbol chileno con los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde Colo Colo enfrentará a Audax Italiano en una llave que se disputará completamente en el Estadio Nacional.

Con el Campeonato Nacional detenido hasta el 9 de octubre, el Cacique pondrá su foco en el torneo copero, aunque llegará con varias bajas. Los albos clasificaron como líderes del Grupo E, mientras los itálicos avanzaron como segundos del Grupo G.

Colo Colo retoma la acción ante Audax Italiano en busca de dar el primer golpe en octavos de final de Copa Chile

¿Dónde ver Colo Colo vs. Audax Italiano EN VIVO?

Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este martes 22 de septiembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la ida de octavos de final en Copa Chile 2026.

El partido amistoso entre Albos e Itálicos, será transmitido exclusivamente por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Probable formación Colo Colo vs. Audax Italiano

La oncena titular de los Albos sería con Eduardo Villanueva en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Francisco Marchant y Lautaro Pastrán en el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en delantera.

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…