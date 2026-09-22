El volante tiene gran chance ante Everton por Copa Chile, aunque le piden que asuma otra función para tomar protagonismo.

Universidad de Chile busca alternativas para su zona de volantes ante Everton, por le duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026, programado para el jueves en el estadio Sausalito.

Esto, teniendo en cuenta las bajas del equipo, que se profundizan en la zona de volantes, con Marcelo Morales, Agustín Arce, Lucas Barrera y la duda con Charles Aránguiz.

Por lo mismo, surge la oportunidad de que Javier Altamirano pueda volver a sumar minutos, algo que no hace desde la caída ante Universidad de Concepción, de manera de darle otro toque a la U.

Así al menos lo creen algunos en el mundo bullanguero, donde Francisco Las Heras conversó con Redgol para analizar las opciones que tiene el volante para sumar minutos.

“O sea la verdad que, en este minuto, yo diría que no tiene por donde, si no se le da la oportunidad de jugar desde el inicio, porque entrar 15 minutos en cada partido, el jugador no alcanza ni a calentar. Le tiene que dar partidos desde el inicio para agarrar más confianza, porque si miras el equipo de la U no hay un jugador que haga la creación de fútbol. El que más se ve es Arce y es contención“, explicó.

Javier Altamirano puede ser el reemplazo de Arce en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Altamirano debe vestirse del creador que le falta a la U

El ex Ballet Azul asegura que Javier Altamirano ha perdido espacio en Universidad de Chile, pero entiende que, ante la adversidad y las bajas, es una oportunidad de oro para el volante.

“El ideal sería estos partidos que, en el papel, tienen menos trascendencia, pero para verlo jugar, verlo moverse, verlo crear, algo diferente de lo que ha hecho. Si no, más posibilidades no le veo“, precisa.

Por lo mismo, le hace una invitación a vestirse del jugador que le falta a la U, que por sus condiciones puede llegarlo a ser, aunque le falte demostrar para asegurar su titularidad.

“Nunca lo vi como un jugador de creación, tengo una idea de un creador muy espacial y siempre saco la comparación y digo Valdivia que metía una pelota entre dos tres piernas y te dejaba frente al arco. En la U no existe ese jugador, estuvo Assadi cuando fue su mejor momento, pero ahora no existe“, finaliza.