Los azules tienen varias bajas para disputar el partido por los octavos de final, lo que abre la puerta a dos olvidados por el DT.

Universidad de Chile prepara su trascendental partido de la jornada del jueves, donde debe visitar a Everton por el primer duelo de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Los azules contarán con muchas bajas para afrontar este duelo, teniendo en claro que Marcelo Morales y Agustín Arce estarán con la selección chilena, Bianneider Tamayo con Venezuela, además de los lesionados Lucas Barrera y Charles Aránguiz.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago debe resolver este rompecabezas para armar su oncena titular, con dos jugadores que ven nuevamente la oportunidad en la U: Javier Altamirano y Nicolás Fernández.

Desde agosto que no suma minutos Altamirano en la U. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Altamirano y Fernández pelean un lugar en la U

Universidad de Chile necesita ir a la pelea por el título de la Copa Chile, por lo mismo en los octavos de final deberá superar a Everton para seguir con la ilusión de levantar un trofeo.

Por lo mismo, ya se habla de posibles cambios, donde por Marcelo Morales aparece, nuevamente, Nicolás Fernández como una clara opción para suplir al jugador de la Roja.

En ese sentido, Javier Altamirano es otro que quiere ganar espacio, entendiendo que no suma minutos desde el partido ante Universidad de Concepción, por lo que tiene la gran chance de volver a sumar minutos.

La U deberá evaluar bien los cambios, donde la zona de los volantes es la que más puede sufrir modificaciones pensando en rescatar puntos en Viña del Mar y luego la revancha en Santiago.