Emiliano Vecchio recordó su paso por Racing Club y cómo el adiestrador fue determinante para arreglar los problemas de camarín.

Fernando Gago enfrenta su sexta experiencia como entrenador ahora en Universidad de Chile. Tras sus pasos por Aldosivi, Racing Club, Boca Juniors y Necaxa, ahora comanda el Romántico Viajero y no baja los brazos por una remontada histórica para meterse en Copa Libertadores.

Anhelo que desde Argentina no descartan. En especial por el manejo de grupo que tiene, ya que pese a las adversidades ha logrado salir adelante.

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Así lo recalcó Emiliano Vecchio que desempolvó su paso por Racing donde se topó con el adiestrador que estuvo a cargo de la Academia entre 2021 y 2023.

“Piñas había en Racing. Fue el vestuario más picante que tuve”, lanzó de entrada Emiliano Vecchio en el programa “La Deportiva” para recordar su paso por el elenco albiceleste.

El respaldo de Emiliano Vecchio a Fernando Gago: “Un fenómeno”

Emiliano Vecchio desempolvó los problemas que tenía ese camarín de Racing Club y que tuvo que enfrentar Fernando Gago.

“Entrabas al vestuario y tenías Arias, Moreno, Cardona, Alcaraz, Rojas, Pilloud, Martínez… y nos llevábamos con el apellido. Eramos 30 y había 30 mates, nadie compartía”, describió.

Pese a tener un camarín complicado: Fernando Gago es destacado por Emiliano Vecchio

Sin embargo, luego apuntó a cómo Gago logró darle vuelta y conseguir resultados. Dejando incluso la ilusión para Universidad de Chile ante las posibles dudas sobre su rendimiento.

“En la cancha era otra cosa. Gago conceptualmente era un fenómeno. En la cancha ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Fernando no se cazaba con nadie. No se sabía bien quién jugaba. Pero ganamos dos campeonatos”, sentenció.