El ex defensor del Barcelona dio a conocer su primera convocatoria como entrenador del "Tri" que además de enfrentar a La Roja, tendrá otros tres encuentros de preparación.

En su vuelta a la actividad tras el Mundial 2026, la selección de México hizo oficial la primera convocatoria de Rafael Márquez como su entrenador para los partidos amistosos que disputará en la próxima fecha FIFA, entre ellos ante la Selección Chilena.

30 son los jugadores que el Káiser de Michoacán convocó para estos cuatro duelos que sostendrá en su gira por Estados Unidos, donde además del lance ante La Roja, enfrentará a Colombia este sábado 26 de septiembre, Perú el martes 29 y Estados Unidos el sábado 3 de octubre.

Entre las novedades que muestra la lista de Márquez en México es la ausencia de tres mundialistas como Edson Álvarez, Julián Quiñones y Raúl Jiménez, estos dos últimos aquejados por lesiones, además de la vuelta de Hirving Chucky Lozano, quien no fue parte de la cita planetaria.

ver también Chile confirma su segundo amistoso para la próxima fecha FIFA ante rival mundialista

La nómina de Rafa Márquez en México para amistoso con Chile

ARQUEROS

Alex Padilla (Athletic Bilbao/ESP)

Raúl Rangel (Chivas)

Óscar García (León)

DEFENSAS

Johan Vásquez (Genoa/ITA)

César Montes (Lokomotiv/RUS)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Israel Reyes (América)

Everardo López (Toluca)

Jorge Sánchez (Atlas)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar/NED)

Diego Campillo (Chivas)

VOLANTES

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Chávez (Dinamo Moscú/RUS)

Obed Vargas (Atlético de Madrid/ESP)

Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (Monterrey)

Álvaro Fidalgo (Real Betis/ESP)

Alan Cervantes (América)

Denzell García (Juárez FC)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Romo (Chivas)

DELANTEROS

Roberto Alvarado (Chivas)

Hirving Lozano (Los Angeles Galaxy/USA)

Santiago Giménez (Porto/POR)

Armando González (Olympiacos/GRE)

Germán Berterame (Inter Miami/USA)

Hugo Camberos (Chivas)

Santiago Sandoval (Chivas)

Isaías Violante (América)

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¿Cuándo se juega este amistoso?

El encuentro que enfrentará a las selecciones de México y Chile se disputará el próximo martes 6 de octubre desde las 23:30 horas en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.