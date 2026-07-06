El Vasco se va del Tri luego de la dura derrota ante Inglaterra por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026.

México luchó para seguir con vida en el Mundial 2026, sin embargo, no le alcanzó. El Tri quedó eliminado en octavos de final, una vez más, tras perder por 3-2 ante Inglaterra en el estadio Azteca.

El equipo norteamericano hizo un buen partido ante el cuadro europeo, pero las individualidades le dieron la victoria a los pupilos de Thomas Tuchel, gracias al doblete de Jude Bellingham y el penal convertido de Harry Kane.

Luego de la eliminación mexicana ocurrió un hecho histórico, puesto que Javier Aguirre deja el cargo como seleccionador, tras su tercer paso por el conjunto nacional.

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Javier Aguirre le deja el cargo a Rafa Márquez en México

El Vasco Aguirre habló tras la derrota de los locales ante Inglaterra y lamentó lo sucedido, se despidió y aprovechó de desearle suerte a Márquez, quien era su ayudante en el Mundial 2026.

“Hemos estado fuera de nuestro país 15-20 años. Lo tuve de jugador y ahora de compañero. Está más que capacitado. Hubo palabras de agradecimiento, de disposición, estaré siempre cerca para lo que quiera. Es un chico valioso, gran entrenador, ya lo verán. Ojalá lo haga mejor“, dijo Aguirre sobre su reemplazante.

Javier Aguirre deja el cargo a Rafa Márquez en México. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Además, el ex entrenador de Real Mallorca analizó el partido ante los ingleses, que estuvo muy apretado y que se definió por muy poco, dejando otra vez a México afuera en octavos de final.

“Caer de esta manera duele mucho. Los 26 me hicieron muy feliz. Cumplimos mañana dos meses juntos. Deben irse con la cabeza en alto. La crítica debe ser al entrenador. Los jugadores se dejaron la piel en el campo. Hoy no pudo ser”, cerró.

En síntesis

Inglaterra eliminó a México por 3-2 en el Estadio Azteca en octavos de final.

eliminó a por 3-2 en el Estadio Azteca en octavos de final. El entrenador Javier Aguirre dejó su cargo como seleccionador tras la derrota mexicana.

dejó su cargo como seleccionador tras la derrota mexicana. El estratega Rafael Márquez asumirá el puesto de reemplazante según palabras de Aguirre.