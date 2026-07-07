Suiza llega con confianza tras lograr estar entre los 16 mejores, la selección europea buscará seguir haciendo historia y mantener así, su buen momento en el Mundial 2026.
Mientras que Colombia, una de las selecciones más sólidas del torneo, lideró su grupo y con una defensa que solo ha recibido un gol en cuatro partidos, ilusionados de llegar a cuartos de final.
James llega como una de las principales figuras de Colombia para enfrentar a Suiza – Getty
¿Dónde ver Colombia vs. Suiza?
Colombia enfrenta a Suiza este martes 7 de julio, desde las 16:00 hrs de Chile, en el Estadio BC Place de Vancouve, por los octavos de final de la cita planetaria.