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Mundial 2026

Colombia vs. Suiza: A qué hora y dónde ver EN VIVO y por TV el Mundial 2026

Suiza y Colombia se enfrentan por el último cupo a cuartos de final del Mundial 2026.

Por Franccesca Arnechino

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James Rodríguez y Ricardo Rodríguez se enfrentan por un cupo a cuartos de final en la Copa del Mundo.
© GeminiJames Rodríguez y Ricardo Rodríguez se enfrentan por un cupo a cuartos de final en la Copa del Mundo.

Suiza llega con confianza tras lograr estar entre los 16 mejores, la selección europea buscará seguir haciendo historia y mantener así, su buen momento en el Mundial 2026.

Mientras que Colombia, una de las selecciones más sólidas del torneo, lideró su grupo y con una defensa que solo ha recibido un gol en cuatro partidos, ilusionados de llegar a cuartos de final.

James llega como una de las principales figuras de Colombia para enfrentar a Suiza – Getty

James llega como una de las principales figuras de Colombia para enfrentar a Suiza – Getty

¿Dónde ver Colombia vs. Suiza?

Colombia enfrenta a Suiza este martes 7 de julio, desde las 16:00 hrs de Chile, en el Estadio BC Place de Vancouve, por los octavos de final de la cita planetaria.

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