Suiza y Colombia se enfrentan por el último cupo a cuartos de final del Mundial 2026.

Suiza llega con confianza tras lograr estar entre los 16 mejores, la selección europea buscará seguir haciendo historia y mantener así, su buen momento en el Mundial 2026.

Mientras que Colombia, una de las selecciones más sólidas del torneo, lideró su grupo y con una defensa que solo ha recibido un gol en cuatro partidos, ilusionados de llegar a cuartos de final.

James llega como una de las principales figuras de Colombia para enfrentar a Suiza – Getty

¿Dónde ver Colombia vs. Suiza?