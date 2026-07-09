El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva y los cuartos de final nos dejarán grandes partidos, como España y Bélgica, selecciones que llegan en un gran momento y quieren seguir soñando con el título. La Roja avanzó como líder de su grupo, eliminó a Austria y Portugal para meterse entre los ocho mejores del […]

El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva y los cuartos de final nos dejarán grandes partidos, como España y Bélgica, selecciones que llegan en un gran momento y quieren seguir soñando con el título.

La Roja avanzó como líder de su grupo, eliminó a Austria y Portugal para meterse entre los ocho mejores del torneo. Mientras que Bélgica, dejó en el camino a Senegal y a Estados Unidos para instalarse en esta etapa de la Copa del Mundo.

En Jugabet un triunfo de los Españoles paga 1.72 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 17.200. El empate paga 4.11 y la victoria de Bélgica 5.51.

España eliminó a Portugal en octavos de final del Mundial 2026 – Getty

¿Dónde ver España vs. Bélgica?

España enfrenta a Bélgica este viernes 10 de julio, desde las 15:00 hrs de Chile , en el SoFi Stadium, Estados Unidos, por los cuartos de final de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Tabla de posiciones del Mundial 2026

En resumen…