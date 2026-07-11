Los cuartos de final entran en su etapa final y Noruega e Inglaterra se enfrentarán en un esperado duelo este sábado.

Este sábado se disputará uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026. Noruega e Inglaterra se enfrentarán por un cupo en las semifinales, en un duelo que promete emociones entre dos selecciones que llegan en un gran momento.

Ambos equipos vienen de superar con autoridad los octavos de final. El conjunto liderado por Erling Haaland dio el gran golpe al eliminar a Brasil, mientras que los liderados por Harry Kane dejó en el camino a México para instalarse entre los ocho mejores del torneo.

¿Dónde ver Noruega vs Inglaterra?

El partido se disputará este 11 de julio a las 17:00 horas (Chile) en el Estadio Miami de Florida, Estados Unidos.y la transmisión será por la señal de DSports, mientras que en streaming estará disponible en las plataformas de DGO y Paramount+.

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Posibles formaciones

Noruega: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe o Leo Østigård; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Los noruegos buscan hacer historia en el Mundial. (Photo by Elsa/Getty Images)

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Inglaterra busca pasar a la siguiente fase. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

La posible baja de Declan Rice

Según informó Daily Mail, el volante inglés enfrenta un cuadro de virus estomacal que complica su presencia en el duelo ante Noruega. El medio británico señaló que el jugador ya arrastraba molestias en los isquiotibiales y la zona lumbar, situación que se agravó tras contraer la enfermedad.

A solo 24 horas del decisivo encuentro por los cuartos de final, Rice permanece aislado con el objetivo de evitar un posible contagio al resto del plantel inglés.

Así llegan las selecciones

Noruega ha sido una de las revelaciones del Mundial. En la fase de grupos cayó por 4-1 ante Francia, pero luego reaccionó con triunfos sobre Irak (4-1) y Senegal (3-2), resultados que le permitieron avanzar a la fase eliminatoria.

En los dieciseisavos de final venció 2-1 a Costa de Marfil y posteriormente dio la sorpresa al eliminar a Brasil en los octavos.

Por su parte, Inglaterra terminó como líder de su grupo tras derrotar 2-0 a Croacia, empatar con Ghana y vencer por 2-0 a Panamá. En la fase eliminatoria superó por 2-1 a República Democrática del Congo y luego derrotó a México para asegurar su lugar en los cuartos de final.