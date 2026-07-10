El Androide la rompe dentro y fuera de la cancha, ahora liderando como rostro una marca que lidera ventas de coles.

Erling Haaland la rompe dentro y fuera del Mundial 2026. El goleador sigue vivo rumbo al sueño de levantar la Copa del Mundo, pero en el mundo del marketing también brilla siendo rostro de poderosa marca.

Es que su pelo siempre da que hablar, por lo que el hombre se toma en serio el cuidado de su cabello con su infaltable cole. Las coletas que usa no son al azar, ya que provienen de una marca que promociona el delantero de Noruega.

“Se ata la coleta con unas gomas de colores, fabricadas originalmente en Corea del Sur, que comenzó usando por estética y que ahora el futbolista noruego exhibe convertido en accionista de la marca”, dice Hedda Engelhardt, directora de marketing de Kknekki, a EFE.

La historia de Haaland con el cole de su pelo

Nada es al azar para Erling Haaland. Tal es su influencia en los hinchas, que han subido enormemente los bonos de la marca de coles que viste, la cual también promociona en redes sociales.

Según reorta Infobae, la coleta se fabrica con una técnica tradicional con más de 60 hilos entrelazados para cada goma de pelo. En la marca explican que “la firma se basa en la convicción de que un artículo de uso diario puede ser excepcional”,

“Erling llevaba años utilizando la marca antes de que se planteara cualquier colaboración. Como le encantaba de verdad el producto, con el tiempo se fue forjando una relación natural que acabó dando lugar, primero, a una inversión en Bon Dep y, más tarde, a la colección de edición limitada”, dice Engelhardt a EFE.

Por ello, el Androide pasó a ser accionista de Bon Dep en 2024, tras largos años usando las gomas de la marca: “Su inversión se basó en la confianza porque ya conocía el producto”.

También se creó una colección limitada de ocho gomas de pelo, con colores fueron elegidos personalmente por Haaland. Ahí explican que “cada una incorpora una pequeña cuenta personalizada con su nombre y está inspirada tanto en los equipos por los que ha pasado el delantero como en diferentes momentos de su trayectoria deportiva y personal”.

“La colección limitada se agotó en apenas dos semanas y generó una enorme repercusión internacional”, cerró la citada fuente.