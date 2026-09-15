El técnico de los azules viajó a su país para estar en familia, antes de los regresos a los trabajos el 18 de septiembre en el CDA.

Universidad de Chile se encuentra con días libres antes de las Fiestas Patrias, donde volverán a entrenar el viernes 18 de septiembre en el Centro Deportivo Azul.

Una situación especial que aprovechó el técnico Fernando Gago para viajar hasta su país, Argentina, de manera de celebrar cumpleaños y estar con la familia antes de la última parte del torneo.

Algo que compartió Verónica Laffitte, esposa del técnico de U de Chile , quien publicó los registros del viaje familiar en sus plataformas digitales, con un relajado entrenador azul.

Fernando Gago con su familia en Argentina.

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Gago se llena de energía con la familia

Universidad de Chile tendrá libre hasta el 18 de septiembre, cuando sus hinchas estén levantando terremotos y comiendo empanadas en las fondas en estas Fiesta Patrias.

Será el momento en que el plantel vuelva al CDA con miras a la llave ante Everton, por los octavos de final de la Copa Chile, tras cuatro jornadas de descanso con sus familias.

Por ahora el técnico Fernando Gago aprovecha el tiempo en Argentina, donde comparte con la familia de su esposa, donde al regreso tendrá que resolver varias situaciones con el plantel de la U.

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