Si bien el plantel azul tendrá cuatro jornadas sin entrenar en el CDA, deben volver justo el día de mayor celebración en el país.

Universidad de Chile también se prepara para vivir las Fiestas Patrias, una vez que termine su compromiso ante Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

Esto, porque según pudo conocer el medio Emisora Bullanguera, el cuadro azul contará con días libres en el receso del torneo, aunque volverán a los entrenamientos justo el 18 de septiembre.

En ese sentido, detallan que la U quedará libre desde este lunes hasta el jueves, retornando el viernes el CDA con miras a la llave por los octavos de final de la Copa Chile ante Everton.

La U tendrá cuatro días de descanso tras La Serena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La U tendrá cuatro días de fiestas

Fue el jueves cuando Universidad de Chile celebró internamente las Fiestas Patrias en el Centro Deportivo Azul, actividad que contó con los jugadores y el cuerpo técnico.

Esto fue realizado antes, ya que Fernando Gago decidió dar cuatro jornadas libres a su plantel, de manera de tomar un descanso antes de importantes compromisos, aunque con el regreso para el 18 de septiembre.

Según el mencionado sitio, la U volverá en bus desde La Serena, donde se espera que a medianoche estén en Santiago, para comenzar las celebraciones familiares con cuatro días sin entrenamiento en La Cisterna.

Por lo mismo, el viernes se espera el regreso de todos los jugadores, de manera de comenzar a planificar los duelos ante Everton por los octavos de final de la Copa Chile, programados para el 24 en Viña del Mar y la revancha el 27 en el Estadio Nacional.

En caso de avanzar, la semana siguiente deben afrontar los cuartos de final, donde esperarían al vencedor de la llave entre Deportes Iquique vs Deportes Antofagasta.