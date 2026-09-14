Fue el tesorero del club de Calama, César Jiménez, quien entregó detalles del vínculo que tendrá el "Comandante" y quienes le acompañarán en esta aventura.

Se acerca el inicio de la era del Comandante en Cobreloa. Es que horas después del despido de César Bravo como entrenador, y tal como reportó RedGol, Mario Salas desechó la opción de firmar en Unión La Calera para asumir el banquillo loíno.

Tras las complicaciones que se generaron con el finiquito del anterior cuerpo técnico, fue el tesorero del club César Jiménez quien confirmó que este martes 15 de septiembre será el día en que el nuevo estratega llegue a Calama para asumir.

“Mario Salas llega el día de mañana ya para oficializar. Después, una vez esté la firma, saldrá por nuestros canales. Él llega hasta fin de temporada con la evaluación que corresponde, como dijo el presidente (Harry Robledo)”, afirmó el dirigente de Cobreloa.

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Cobreloa confirma al cuerpo técnico de Mario Salas

El propio Jiménez dio a conocer ante los medios calameños quiénes acompañarán al Comandante en los próximos seis duelos por el torneo de Primera B, más el periplo en la fase final de Copa Chile, donde en octavos de final enfrentará a Coquimbo Unido.

Como ayudante de campo de Mario Salas en Cobreloa estará Patricio Lira, con experiencias como técnico tanto en Fernández Vial como Deportes Temuco, donde peleó por el ascenso por tres temporadas consecutivas, entre 2019 y 2021.

Junto a ellos estarán el histórico Marcelo Rosenblat como preparador físico, además de Javier Rodríguez como preparador de arqueros, en busca de recuperar a un plantel golpeado por la salida de César Bravo en plena lucha por volver a Primera.

Patricio Lira será ayudante de Mario Salas en Cobreloa (Photosport)

¿Cuándo juegan los loínos?

Ya sin César Bravo en la dirección técnica y con Mario Salas en su lugar, Cobreloa recibirá a Santiago Wanderers en el Estadio Zorros del Desierto de Calama por la jornada 26 de Primera B, este sábado 26 de septiembre desde las 15:00 horas.

En síntesis