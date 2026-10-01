A través de sus redes sociales, el ex delantero se despidió de la señal internacional luego de cinco años y medio, calificándolo como "uno de los días más tristes de mi vida".

El comienzo del mes de octubre trajo una novedad importante en la pantalla chica. A través de sus redes sociales, el ex delantero Mauricio Pinilla comunicó oficialmente su salida definitiva de la cadena ESPN, a cinco años y medio de su arribo.

“Y llegó uno de los días más tristes de mi vida. Llegó el momento de dar un paso al costado de un canal que me acogió con un hijo. Me educó, enseñó y capacitó para ser el comunicador que soy hoy”, expresó el otrora seleccionado chileno en Instagram.

“No alcanzo a agradecer a todos mis compañeros de trabajo. Todos fueron ultra importantes. La pena me inunda y las lágrimas son inevitables. Gracias ESPN Chile, me formaron como persona y profesional”, agregó Pinilla en su despedida de la señal.

De todas formas, el surgido en Universidad de Chile dejó una frase respecto de cuál podría ser su próximo paso en los medios de comunicación al decir “atención que se vienen sorpresas“, sin dar claridad respecto a lo que vendrá para él.

Se termina el paso de Mauricio Pinilla por ESPN

Pinigol aterrizó a la señal de Disney en marzo del 2021, luego de su retiro del fútbol profesional en Coquimbo Unido. Llegó como uno de los rostros para potenciar la oficina chilena del medio, e incluso pudo comentar encuentros de fútbol internacional.

Posteriormente, Pinilla fue parte de dos espacios específicos. El primero fue ESPN FC, donde se sentaba con otros ex futbolistas para analizar los principales temas del balompié nacional y los juegos de la Selección Chilena, donde tenían los derechos de transmisión hasta antes del Mundial 2026.

De las últimas cosas que hizo en la empresa el bicampeón de América con La Roja fue ser panelista en F360, espacio dedicado al análisis del fútbol europeo y sudamericano, con énfasis en la presencia de los jugadores chilenos en el exterior.

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