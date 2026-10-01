Luego de los errores que cometió en los dos duelos de su selección en Eliminatorias para Copa Africana de Naciones, el arquero regresará al país para pelear el puesto en el Cacique.

Luego de una preocupante actuación que tuvo durante su paso por la selección de Cabo Verde para los duelos por Eliminatorias a la Copa Africana de Naciones, en Colo Colo ya conoce la fecha en que el arquero Vozinha regresará a su disciplina.

Si bien el guardameta tuvo su último duelo con su país este martes 29 de septiembre, recibió una autorización del club para permanecer allí y estar con su familia hasta comienzos de la próxima semana, cuando tomará el avión rumbo a Chile.

Según confirmó el reportero Cristián Alvarado en Radio ADN, Vozinha estará en suelo nacional el martes 6 de octubre, curiosamente el mismo día que Colo Colo jugará la revancha ante Puerto Montt por los cuartos de final en Copa Chile, y podría estar a disposición para la vuelta en Liga de Primera.

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Vozinha vuelve a Chile para pelear el puesto en Colo Colo

Sin embargo, el escenario que le espera al caboverdiano en su regreso a Chile no será el mismo con el que se encontró al momento de firmar por el Cacique, pues entre otras cosas, tendrá una ardua competencia por ser el arquero titular en lo que resta del año.

Pues Vozinha no sólo tendrá que pelear con Gabriel Maureira, quien se recuperó de la contusión ósea del codo derecho, sino también con Eduardo Villanueva, que mostró sus cartas en Copa Chile, además del regreso de Fernando De Paul, quien ya está a disposición.

Todo un escenario complejo para el africano, quien se juega en los próximos dos meses su continuidad en Colo Colo para la temporada 2027, donde en entrevista con The Observer hizo público su deseo de quedarse para jugar la próxima Copa Libertadores.

Vozinha celebra en Cabo Verde el cumpleaños de su madre (Instagram)

Los números del caboverdiano en el Cacique

Con la camiseta de Colo Colo, Vozinha disputó tres encuentros, dos por Liga de Primera y uno por Copa Chile, con un total de 270 minutos en cancha, donde recibió un gol y tiene dos vallas invictas.

En síntesis