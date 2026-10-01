A los 96 años partió de este plano el histórico futbolista con pasos por la selección chilena y DT de larga trayectoria en nuestro balompié, además de ser por años timonel del Sifup.

Una tristísima noticia afecta al fútbol chileno, al comunicarse el sensible fallecimiento del ex futbolista y entrenador nacional Caupolicán Peña a sus 96 años, de larga trayectoria en nuestro balompié y pionero en el liderazgo del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup).

Quien dio la noticia fue Colo Colo, quien a través de sus redes sociales informó que “lamentamos profundamente el fallecimiento de este histórico jugador entre 1951 y 1962 y entrenador del Cacique en 1964, quien dejó una importante huella en nuestra institución“.

El Colegio de Entrenadores también se manifestó sobre la muerte de Caupolicán Peña en un comunicado oficial, al señalar que “a los 96 años, tras una larga vida nos ha dejado un gran símbolo de la defensa de los derechos de los trabajadores del fútbol“.

Mientras que el Sifup también entregó sus condolencias por la muerte de quien fuera su primer presidente en la historia entre 1960 y 1962. “Su legado también ocupa un lugar especial en la historia gremial, dedicó gran parte de su vida al desarrollo de nuestro deporte“, destacaron.

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La historia de Caupolicán Peña en el fútbol chileno

Dentro de la cancha hizo toda su carrera en Colo Colo, desde su debut en 1951 hasta su retiro de la actividad en 1962, donde ganó los títulos nacionales de 1953, 1956 y 1960, además de la Copa Chile 1958. Además defendió a la Selección Chilena en las clasificatorias a los mundiales de Suiza 1954 y Suecia 1958.

Dos años después de dejar las canchas, en 1964 inició su carrera como entrenador precisamente en el Cacique, para luego iniciar un largo periplo por clubes como Ñublense, O’Higgins, Huachipato, La Serena, Everton, Unión Española, Temuco y Audax Italiano, además de La Roja.

Pero el mejor momento como DT se dio con Palestino, donde no sólo ganó la Copa Chile 1975, también ganó el Torneo Nacional 1978, además de poseer el mayor invicto en la historia del fútbol chileno, con 44 encuentros sin perder entre el 7 de agosto de 1977 hasta el 10 de septiembre de 1978.

En síntesis