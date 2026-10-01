Carepato hizo un extenso análisis de lo que han sido sus más de 20 años de trayectoria.

Marcelo Díaz anunció su partido de despedida del fútbol, ya que colgará los botines con la camiseta de Universidad de Chile. En este contexto, habló de quién fue su mejor compañero.

Díaz hizo una conferencia de prensa en el Estadio Nacional, donde comunicó que hará su encuentro para decir adiós el próximo 8 de diciembre. En el lanzamiento de este duelo, hizo un repaso de lo que han sido sus más de 20 años como futbolista profesional.

Marcelo Díaz y su mejor compañero

Marcelo Díaz es un jugador que suele ser muy reflexivo. En la actualidad sigue compartiendo con dos compañeros que ganó la Copa Sudamericana de 2011, el título más importante de Universidad de Chile en su historia. Ambos estarán el próximo 8 de diciembre junto al oriundo de Padre Hurtado.

ver también El nuevo problema con Octavio Rivero en U de Chile: “Está totalmente diferenciado”

“Edu Vargas y Charles Aránguiz no me fallarán ese día. Intentaremos hacer un partido de despedida lindo, eso estamos armando para que sea un show como nos merecemos. Los nombres de invitados los iremos dando a medida que se vaya acercando la fecha“, explicó Díaz.

Carepato incluso se animó a decir quién fue su mejor compañero, donde se quedó con un hermano de mil batallas. “De todos los jugadores con los que compartí, Charles Aránguiz va a ser siempre el número uno para mí. Lo resalté siempre, incluso lo quiero más que a mi propia persona. Es un gran futbolista, persona y amigo. Le tengo un respeto total y absoluto“, indicó.

Marcelo Díaz jugando por la U en 2006. Imagen: Archivo

Pese a que en las últimas semanas Marcelo Díaz ha comenzado a tener más minutos con Fernando Gago, Carepato insiste que este es el momento para decir adiós. Debutó en 2005 con el Bulla, y ahora se despedirá con la misma camiseta pese a que se viene el centeario.

“La dirigencia sabe que yo quiero estar presente. Intentaremos que los 100 años de la U sea el mejor año de nuestras vidas. Retirado o no, me seguiré desviviendo por este club“, cerró Díaz.