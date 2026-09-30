El cuadro quillotano se quedó con los tres puntos gracias al agónico gol de Luis Muñoz, logrando con esto meterse en la pelea por el ascenso directo con Cobreloa y Santiago Wanderers.

La lucha por el ascenso directo en la Primera B está más entretenida que nunca tras la agónica victoria de San Luis de Quillota en su visita a San Felipe. Los canarios se pusieron al día con un triunfo vital y ahora le respiran en la nuca a Cobreloa y Wanderers en la parte alta.

En un partido de choque de realidades muy distintas el equipo de Humberto Suazo pudo sobreponerse al penal perdido de Sebastián Parada a los 59’, lanzamiento que pudo ponerlos en ventaja antes de tiempo, pero que el portero Leandro Cañete estuvo brillante para atajar.

Tras varios intentos a los 89’ llegó el tanto del triunfo, cuando un remate llegó justo donde estaba Luis Muñoz, quien solo tuvo que empujarla para marcar la apertura de la cuenta para la visita en el Municipal Javier Muñoz Delgado.

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Con esta victoria San Luis de Quillota llegó a 44 puntos y se ubicó en el tercer puesto, igualando a Santiago Wanderers y quedando abajo solo por diferencia de goles. Además, se quedó a solo una unidad de alcanzar a Cobreloa en la cima.

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La otra cara de la moneda la vive San Felipe, que con esta amarga caída se quedó penúltimo en la tabla de posiciones con 22 puntos, a solo cuatro unidades de distancia de Rangers y del descenso a la Segunda División Profesional a falta de cinco fechas del término del torneo.

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B

El próximo partido de San Luis

Los quillotanos volverán a la acción ante Unión Española este domingo 4 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández. Este duelo será válido por la fecha 16 pendiente de la Primera B.

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El próximo partido de Unión San Felipe

Por su parte los aconcagüinos enfrentarán por la jornada 16 pendiente a Deportes Iquique el domingo 4 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Municipal Javier Muñoz Delgado.