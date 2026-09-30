El ex entrenador del equipo nacional tuvo un duro análisis del momento por el que atraviesa el conjunto chileno.

Un nuevo golpe recibió la selección chilena, que se está acostumbrando a perder en cada cancha donde juega. Ahora, cayó ante Estados Unidos en un amistoso por la fecha FIFA.

El Team USA le pintó la cara al equipo de Nicolás Córdova y se impuso por un claro 4-2, donde uno de los mejores de la cancha fue el arquero chileno Lawrence Vigouroux, lo que deja en claro el desarrollo del partido.

El cometido del DT interino sigue recibiendo críticas y uno de los que se sumó a ello fue un ex seleccionador de Chile, puesto que Claudio Borghi dejó en claro su punto de vista en TNT Sports.

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El duro análisis del Bichi Borghi sobre la Roja de Nicolás Córdova

El Bichi Borghi, con mucho respeto, no dudó en realizar un crudo análisis de la situación por la que pasa la selección chilena de la mano de Nicolás Córdova.

“Con todo respeto lo digo esto, porque soy extranjero. Esto es un combinado, no es la Selección”, lanzó el argentino.

Chile sufrió un duro revés ante Estados Unidos. Foto: Jeff Lee/Photosport

“Dices… ¿tiene sistema? No. ¿Tiene jugadores con años de experiencia en la Selección? No la tienen. ¿Son jugadores que juegan bien? Sí. Son jugadores jóvenes, pero todavía no tienen la estructura de una selección”, agregó.

Por último, sentenció a Nicolás Córdova al señalar que su equipo no tiene una idea clara de juego, a pesar que ya lleva 14 meses en el cargo.

“Si tú me preguntas cómo juega (la Selección), yo respondo que no sé”, cerró Claudio Borghi.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.