Pronósticos Puerto Montt vs Colo Colo: el Albo no quiere sorpresas en los cuartos de final de la Copa Chile

RedGol te acerca los mejores pronósticos para apostar en Puerto Montt vs Colo Colo, por la cuartos de final de ida de la Copa Chile.

Nuestros picks Pronósticos: Puerto Montt vs Colo Colo Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico RESULTADO FINAL: COLO COLO + TOTAL DE GOLES EN LA PRIMERA MITAD: MENOS DE 1.5 Colo Colo lleva 12 partidos invicto y, como local en Copa Chile, registró menos de dos goles al descanso en sus cuatro encuentros. Puerto Montt también mantuvo esta tendencia en sus cuatro visitas. bet365 2.25 Pronóstico TOTAL DE GOLES DE COLO COLO EN LA PRIMERA MITAD: MÁS DE 0.5 + TOTAL DE GOLES DE PUERTO MONTT EN LA PRIMERA MITAD: MENOS DE 0.5 Colo Colo marcó en la primera mitad en seis de sus ocho partidos de Copa Chile y solo recibió dos veces, mientras Puerto Montt no anotó antes del descanso en seis de sus ocho encuentros. bet365 2.10 Pronóstico RANGO DE GOLES: 2-3 Puerto Montt registró entre dos y tres goles en sus ocho partidos de Copa Chile y en sus tres encuentros recientes de Liga de Ascenso. Además, ocurrió en dos de los últimos tres juegos de Colo Colo. bet365 2.00 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este martes 29 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue, Deportes Puerto Montt se enfrentará a Colo Colo en los cuartos de final de ida de la Copa Chile 2026.

El conjunto albiverde superó 2-0 a Ñublense en la ida de los octavos y cayó por 2-1 en la vuelta, consiguiendo el pase a la siguiente instancia. El Cacique, por su parte, igualó sin tantos con Audax Italiano en el primer encuentro y se impuso por la mínima diferencia en los segundos 90 minutos de la serie.

Antes de que comience este encuentro, nuestro analista te presenta los mejores pronósticos de Puerto Montt vs Colo Colo, para que consideres a la hora de apostar.

Colo Colo quiere extender su invicto

Colo Colo lleva 12 partidos sin derrotas entre la Liga de Primera y la Copa Chile. Registró tres triunfos y un empate en sus cuatro presentaciones como local en este certamen: en todos ellos, hubo menos de dos goles en la primera parte.

Deportes Puerto Montt suma tres caídas y una victoria en sus cuatro desafíos de visitante en la copa. En los cuatro juegos, se marcaron menos de dos tantos en los primeros 45 minutos.

Resultado final: Colo Colo + Total de goles en la primera mitad: Menos de 1.5 – 2.25 en bet365

El Cacique puede hacer la diferencia en la primera mitad

El Cacique marcó en la primera mitad en seis de sus ocho partidos en la Copa Chile y solo recibió tantos en esa etapa en dos compromisos.

Por su parte, el Albiverde no marcó goles en la primera parte en seis de los ocho juegos que disputó.

Total de goles de Colo Colo en la primera mitad: Más de 0.5 + Total de goles de Puerto Montt en la primera mitad: Menos de 0.5 – 2.10 en bet365

La curiosa racha de Puerto Montt en la Copa Chile 2026

Los Delfines presentan una tendencia bastante particular: en todos sus partidos en la Copa Chile (ocho), el marcador finalizó con dos o tres goles. Además, sus últimos tres encuentros en la Liga de Ascenso, también terminaron con dos o tres tantos.

Además, dos de los anteriores tres compromisos de los Albos en el Campeonato Nacional, también tuvieron entre dos y tres conquistas.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Puerto Montt vs Colo Colo Cuotas ofrecidas por bet365 Puerto Montt 6.00 bet365 Empate 4.33 bet365 Colo Colo 1.40 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Si vas a seguir los pronósticos de Puerto Montt vs Colo Colo desde el celular, puedes revisar las alternativas disponibles para apostar desde dispositivos móviles. Conoce la app de bet365: sus principales funciones, los mercados que puedes encontrar y las opciones para gestionar tus jugadas desde la aplicación.

Historial de Puerto Montt vs Colo Colo: últimos partidos