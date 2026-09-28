Pronósticos Puerto Montt vs Colo Colo: el Albo no quiere sorpresas en los cuartos de final de la Copa Chile

Pronósticos: Puerto Montt vs Colo Colo
Este martes 29 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue, Deportes Puerto Montt se enfrentará a Colo Colo en los cuartos de final de ida de la Copa Chile 2026.
El conjunto albiverde superó 2-0 a Ñublense en la ida de los octavos y cayó por 2-1 en la vuelta, consiguiendo el pase a la siguiente instancia. El Cacique, por su parte, igualó sin tantos con Audax Italiano en el primer encuentro y se impuso por la mínima diferencia en los segundos 90 minutos de la serie.
Antes de que comience este encuentro, nuestro analista te presenta los mejores pronósticos de Puerto Montt vs Colo Colo, para que consideres a la hora de apostar.
Colo Colo quiere extender su invicto
Colo Colo lleva 12 partidos sin derrotas entre la Liga de Primera y la Copa Chile. Registró tres triunfos y un empate en sus cuatro presentaciones como local en este certamen: en todos ellos, hubo menos de dos goles en la primera parte.
Deportes Puerto Montt suma tres caídas y una victoria en sus cuatro desafíos de visitante en la copa. En los cuatro juegos, se marcaron menos de dos tantos en los primeros 45 minutos.
Resultado final: Colo Colo + Total de goles en la primera mitad: Menos de 1.5 – 2.25 en bet365
El Cacique puede hacer la diferencia en la primera mitad
El Cacique marcó en la primera mitad en seis de sus ocho partidos en la Copa Chile y solo recibió tantos en esa etapa en dos compromisos.
Por su parte, el Albiverde no marcó goles en la primera parte en seis de los ocho juegos que disputó.
Total de goles de Colo Colo en la primera mitad: Más de 0.5 + Total de goles de Puerto Montt en la primera mitad: Menos de 0.5 – 2.10 en bet365
La curiosa racha de Puerto Montt en la Copa Chile 2026
Los Delfines presentan una tendencia bastante particular: en todos sus partidos en la Copa Chile (ocho), el marcador finalizó con dos o tres goles. Además, sus últimos tres encuentros en la Liga de Ascenso, también terminaron con dos o tres tantos.
Además, dos de los anteriores tres compromisos de los Albos en el Campeonato Nacional, también tuvieron entre dos y tres conquistas.
Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365
Cuotas: Puerto Montt vs Colo Colo
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Historial de Puerto Montt vs Colo Colo: últimos partidos
- Puerto Montt 2-1 Colo Colo (Amistoso 2025)
- Colo Colo 4(5)-2(3) Puerto Montt (Copa Chile 2019)
- Puerto Montt 2-0 Colo Colo (Copa Chile 2019)
- Puerto Montt 0-2 Colo Colo (Clausura 2007)
- Colo Colo 3-0 Puerto Montt (Apertura 2007)