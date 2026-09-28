Pronósticos España vs Croacia: la campeona del mundo busca extender su histórico invicto

Revisa los mejores pronósticos y cuotas para España vs Croacia por la Nations League. Análisis, claves y apuestas de valor del partido.

Los pronósticos de España vs Croacia anticipan un duelo clave por la Nations League. Los actuales campeones del mundo buscan consolidar su liderato en el grupo tras una emocionante victoria contra Inglaterra.

El partido, válido por la segunda jornada del Grupo 3 de la Liga A, se disputará el martes 29 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. La Roja llega como clara favorita para llevarse los tres puntos y seguir con su racha invicta.

Nuestros picks Pronósticos: España vs Croacia Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico RESULTADO FINAL: ESPAÑA España llega invicta en sus últimos 39 partidos y suma la localía a su superioridad colectiva, mientras su capacidad ofensiva podría generar dificultades para la defensa croata. bet365 1.18 Pronóstico ANOTA EN CUALQUIER MOMENTO: LAMINE YAMAL Lamine Yamal llega como una de las principales amenazas de España, tras marcar ante Inglaterra y sumar siete goles en siete jornadas de La Liga, respaldado además por su volumen ofensivo. bet365 2.10 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de España vs Croacia

España acumula un impresionante invicto de 39 partidos consecutivos sin perder en los 90 minutos reglamentarios, incluyendo amistosos.

acumula un impresionante invicto de 39 partidos consecutivos sin perder en los 90 minutos reglamentarios, incluyendo amistosos. Croacia ha marcado al menos un gol en sus últimos seis encuentros, pero no ha logrado mantener su portería a cero en sus últimos once partidos.

ha marcado al menos un gol en sus últimos seis encuentros, pero no ha logrado mantener su portería a cero en sus últimos once partidos. Lamine Yamal , de apenas 19 años, registró siete remates en el reciente triunfo contra Inglaterra y fue uno de los jugadores con más disparos en el Mundial 2026.

, de apenas 19 años, registró siete remates en el reciente triunfo contra Inglaterra y fue uno de los jugadores con más disparos en el Mundial 2026. En su debut en la Nations League ante Inglaterra, la selección española generó un xG (goles esperados) de 3.12 y creó seis grandes ocasiones de gol.

Cuotas 1X2 Cuotas: España vs Croacia Cuotas ofrecidas por bet365 España 1.18 bet365 Empate 7.00 bet365 Croacia 15.00 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: España vs Croacia

España llega con la moral por las nubes tras coronarse en el Mundial 2026 y debutar en la Nations League con una victoria por 3-2 ante Inglaterra en Wembley. El equipo de Luis de la Fuente demostró carácter para remontar un 2-1 en contra y exhibió un poder ofensivo notable. Su juego se basa en el control de la posesión, promediando un 63% en sus partidos competitivos de 2026, lo que les permite generar un alto volumen de oportunidades.

Por su parte, Croacia también comenzó con el pie derecho, venciendo 2-1 a Chequia como visitante. El equipo dirigido por Slaven Bilić se encuentra en una fase de renovación, combinando la experiencia de figuras como Luka Modrić con jóvenes talentos. Aunque sus resultados recientes son positivos, con 10 victorias en sus últimos 13 partidos oficiales, enfrentan su prueba más dura ante una España que buscará dominar desde el primer minuto.

Nuestra apuesta segura: Victoria de España

La opción más fiable para este encuentro es la victoria de España. La Furia Roja no solo atraviesa un momento de forma espectacular, sino que también juega en casa y cuenta con una superioridad individual y colectiva evidente. Su capacidad para generar peligro, como demostró ante Inglaterra, hace pensar que Croacia tendrá dificultades para contener su ataque.

Considerando la racha invicta de 39 partidos y la solidez mostrada como campeones del mundo, la cuota por el triunfo local representa una apuesta con altas probabilidades de acierto.

Apuesta 1 | Resultado final: España – 1.18 en bet365

Apuesta de valor: Lamine Yamal anota

Para quienes buscan una cuota más atractiva, apostar por un gol de Lamine Yamal es una excelente alternativa. El joven delantero del Barcelona es la principal amenaza ofensiva de España, como demostró con sus siete remates y un gol en el partido contra Inglaterra. Además, su inicio de temporada en La Liga ha sido arrollador, con siete goles en siete partidos.

Dado su desequilibrio, su confianza y el volumen de juego ofensivo que genera España, las probabilidades de que Yamal vuelva a marcar son altas. Esta cuota ofrece un retorno significativo para una apuesta con un fundamento estadístico muy sólido.

Apuesta 2 | Anota en cualquier momento: Lamine Yamal – 2.10 en bet365

En un partido donde España parte como clara favorita, también conviene conocer qué ocurre con una apuesta si el encuentro sufre algún cambio antes o durante su disputa. Revisa el artículo que explica qué pasa si aplazan un partido en las apuestas, cómo suelen tratarse estos escenarios y qué puede ocurrir con las jugadas realizadas.

Alineaciones probables en España vs Croacia

España: Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Ferran.

Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Ferran. Croacia: Livaković, Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić, Modrić, Kovačić, Ivanović, P. Sučić, L. Sučić, Matanović.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de España vs Croacia

¿Quién es el favorito en el pronóstico de España vs Croacia?

España es la clara favorita para ganar el partido, según las cuotas y su estado de forma actual como campeona del mundo.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el martes 29 de septiembre a las 15:45 horas (hora de Chile) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. La transmisión televisiva está por confirmarse.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor más interesante es que Lamine Yamal anota en cualquier momento, con una cuota de 2.10, debido a su excelente momento goleador.

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