Pronósticos Bélgica vs Francia: ¿continuará la racha de Les Bleus?

Revisa los mejores pronósticos y apuestas para Bélgica vs Francia por la Nations League. Analizamos las cuotas, el estado de forma y las claves del partido.

Revisa los mejores pronósticos de Bélgica vs Francia, un duelo clave en la Nations League. Analizamos las cuotas, el estado de forma y las claves del partido para que prepares tus apuestas.

Los Diablos Rojos reciben a Les Bleus por la segunda jornada del Grupo 1 de la Liga A en la Nations League. El encuentro se disputará el lunes 28 de septiembre en el Estadio Rey Balduino de Bruselas.

Nuestros picks Pronósticos: Bélgica vs Francia Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico RESULTADO FINAL: FRANCIA Francia llega con cinco victorias consecutivas ante Bélgica y, bajo el liderazgo de Zidane, buscará imponer su jerarquía. Además, la defensa belga podría sufrir ante su velocidad ofensiva. bet365 1.66 Pronóstico AMBOS EQUIPOS ANOTAN: SÍ Bélgica ha marcado en 18 de sus últimos 20 partidos, mientras Francia también destaca ofensivamente. Además, ambos equipos registran alta frecuencia de este mercado en sus encuentros recientes. bet365 1.57 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Bélgica vs Francia

Francia ha ganado sus últimos cinco partidos contra Bélgica , con un marcador global de 9-3 en esos encuentros.

ha ganado sus últimos cinco partidos contra , con un marcador global de 9-3 en esos encuentros. Tanto Francia (20) como Bélgica (14) estuvieron entre las selecciones más goleadoras del Mundial 2026 .

. En los duelos directos, Francia promedia 5.2 tiros a puerta por partido, superando los 4.4 de Bélgica.

Kylian Mbappé fue el Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles y lideró el torneo en remates (41) y goles esperados (6.87 xG).

Cuotas 1X2 Cuotas: Bélgica vs Francia Cuotas ofrecidas por bet365 Bélgica 4.50 bet365 Empate 3.80 bet365 Francia 1.66 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Bélgica vs Francia

Bélgica inicia una nueva etapa bajo el mando de Mark van Bommel tras llegar a cuartos de final en el Mundial 2026. El equipo superó a Italia por 2-0, pero sigue en un proceso de transición, combinando la experiencia de figuras como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku con jóvenes talentos. Aunque perdieron su último partido mundialista ante España, fueron el único equipo que logró marcarle un gol al campeón del torneo.

Francia, por su parte, también estrena técnico con la llegada de Zinedine Zidane, quien reemplaza a Didier Deschamps después de 14 años. Tras un decepcionante cuarto lugar en el Mundial, Les Bleus buscan recuperar su dominio. Con una plantilla llena de estrellas y un historial reciente favorable, llegan como claros favoritos para este clásico europeo.

Nuestra apuesta segura: Francia gana

La superioridad de Francia en los enfrentamientos directos recientes es innegable, con cinco victorias consecutivas. Bajo el nuevo liderazgo de Zidane, se espera que el equipo galo imponga su jerarquía desde el primer momento en un grupo competitivo que también incluye a Italia.

Bélgica atraviesa una fase de reconstrucción y, aunque cuenta con un ataque peligroso, su defensa joven podría sufrir ante la velocidad y calidad de los atacantes franceses. Por ello, la victoria visitante parece el resultado más probable.

Apuesta 1 | Resultado final: Francia – 1.66 en bet365

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan: Sí

Aunque Francia es favorita, Bélgica tiene potencial ofensivo de sobra para marcar en casa. Los Diablos Rojos solo se quedaron sin anotar en dos de sus últimos 20 partidos y vieron portería en cuatro de sus cinco duelos del Mundial 2026. Italia no pudo convertirle goles en la primera jornada de la Nations League.

Francia, con uno de los mejores ataques del mundo, también es una garantía de gol. La apuesta “ambos equipos anotan” se cumplió en nueve de los últimos 14 partidos de Bélgica y en ocho de los últimos 14 de Francia, lo que sugiere que veremos un partido con goles en ambas porterías.

Apuesta 2 | Ambos equipos anotan: Sí – 1.57 en bet365

Antes de realizar tus apuestas para el Bélgica vs Francia, también es importante conocer cómo funcionan los distintos mercados y opciones disponibles en las casas de apuestas. En las guías de apuestas encontrarás información sobre cuotas, tipos de apuestas y otros conceptos útiles para preparar tus jugadas.

Alineaciones probables en Bélgica vs Francia

Bélgica: Lammens, Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper, Tielemans, Lavia, Lukebakio, De Bruyne, Godts, De Ketelaere.

Lammens, Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper, Tielemans, Lavia, Lukebakio, De Bruyne, Godts, De Ketelaere. Francia: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf, Camavinga, Rabiot, Olise, Cherki, Doue, Mbappe.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Bélgica vs Francia

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Bélgica vs Francia?

Francia es el claro favorito para ganar el partido, según las cuotas y su racha de cinco victorias consecutivas en los enfrentamientos directos.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el lunes 28 de septiembre a las 15:45 horas (hora de Chile) en el Estadio Rey Balduino de Bruselas. La información sobre la transmisión televisiva debe ser confirmada.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 1.66 por la victoria de Francia ofrece un buen valor, considerando su dominio histórico y su gran momento de forma.

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