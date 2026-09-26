Pronósticos Noruega vs Portugal: Erling Haaland es favorito en el duelo contra Cristiano Ronaldo

Revisa los mejores pronósticos y cuotas para el partido de Noruega vs Portugal por la Nations League. Análisis, datos clave y apuestas de valor.

Presentamos los pronósticos de Noruega vs Portugal, un duelo clave en la Nations League. Analizamos las mejores cuotas y apuestas para este emocionante partido entre Erling Halaand y Cristiano Ronaldo.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo 4 de la Liga A de la Nations League, se disputará el domingo 27 de septiembre en el Ullevaal Stadion de Oslo. Ambas selecciones llegan con la moral alta tras ganar en su debut y buscarán un triunfo que los encamine en el grupo.

Nuestros picks Pronósticos: Noruega vs Portugal Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotan: Si Noruega superó los 2.5 goles y registró ambos equipos anotando en 11 de sus últimos 13 partidos. Además, su fragilidad defensiva y el poder ofensivo de Portugal favorecen un duelo abierto. bet365 1.72 Pronóstico Anota en cualquier momento: Erling Haaland Haaland llega tras marcar un doblete ante Dinamarca y anotar en seis de sus ocho partidos esta campaña. Su capacidad goleadora y eficacia lo convierten en una amenaza constante ante Portugal. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Noruega vs Portugal

Noruega solo ha perdido dos de sus últimos 21 partidos jugados desde inicios de 2025, ganando 15 de ellos.

solo ha perdido dos de sus últimos 21 partidos jugados desde inicios de 2025, ganando 15 de ellos. La apuesta “Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan” se cumplió en 11 de los últimos 13 partidos de Noruega.

Erling Haaland , delantero de Noruega, llega en racha con ocho goles en ocho apariciones esta temporada sumando todas las competiciones.

, delantero de Noruega, llega en racha con ocho goles en ocho apariciones esta temporada sumando todas las competiciones. Portugal ha perdido solo tres de sus 20 encuentros desde el comienzo de 2025, con un registro de 12 victorias.

Cuotas 1X2 Cuotas: Noruega vs Portugal Cuotas ofrecidas por bet365 Noruega 2.55 bet365 Empate 3.60 bet365 Portugal 2.60 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Noruega vs Portugal

Ambos equipos llegan a este duelo con tres puntos en el bolsillo. Noruega viene de un trabajado triunfo por 3-2 sobre Dinamarca, donde Erling Haaland fue la figura con un doblete. El equipo noruego ha mostrado una notable mejoría en los últimos años, perdiendo solo tres de sus últimos 23 partidos y demostrando una gran capacidad ofensiva.

Por su parte, Portugal derrotó por la mínima a Gales (1-0) en un partido que dominó pero en el que le costó concretar sus ocasiones, registrando 23 remates. El equipo luso, actual campeón de la Nations League, tiene un plantel lleno de estrellas, pero deberá ser más eficiente de cara al arco si quiere superar a una Noruega que es muy fuerte en casa.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan

Los partidos de Noruega suelen ser sinónimo de goles. Las estadísticas respaldan esta tendencia, ya que en 11 de sus últimos 13 encuentros se superó la barrera de los 2.5 goles y ambos equipos marcaron. Además, en tres de sus últimos cuatro juegos en casa se repitió este escenario.

Considerando el poder ofensivo de Noruega liderado por Haaland y la calidad de ataque de Portugal, todo indica que veremos un partido abierto y con varias anotaciones. La defensa noruega ha mantenido su arco en cero solo una vez en sus últimos 14 partidos, lo que aumenta las probabilidades de que Portugal también anote.

Apuesta 1 | Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotan: Si – 1.72 en bet365

Apuesta de valor: Erling Haaland anota en cualquier momento

Erling Haaland es la principal arma de Noruega y su estado de forma es espectacular. El delantero del Manchester City ya anotó un doblete en la primera jornada contra Dinamarca y ha marcado en seis de sus ocho partidos esta campaña. Su capacidad para definir incluso con pocas oportunidades es asombrosa.

Aunque Portugal tiene una defensa sólida, la habilidad clínica de Haaland lo convierte en una amenaza constante. Su registro de 64 goles en 56 partidos con la selección habla por sí solo. Por ello, una cuota de 1.83 por su gol representa un gran valor para este encuentro.

Apuesta 2 | Anota en cualquier momento: Erling Haaland – 1.83 en bet365

En un partido que enfrenta a dos selecciones con argumentos ofensivos y figuras de primer nivel, también resulta útil conocer las condiciones de las casas de apuestas antes de revisar sus mercados. Nuestra guía sobre el bono de bienvenida de bet365 explica cómo funciona esta promoción, qué requisitos pueden aplicarse y qué aspectos conviene revisar antes de utilizarla.

Alineaciones probables en Noruega vs Portugal

Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Østigård, Møller Wolfe, Berge, Berg, Ødegaard, Nusa, Bobb, Haaland.

Nyland, Ryerson, Ajer, Østigård, Møller Wolfe, Berge, Berg, Ødegaard, Nusa, Bobb, Haaland. Portugal: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Félix, Ronaldo.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Noruega vs Portugal

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Noruega vs Portugal?

Las cuotas reflejan un partido muy equilibrado, sin un favorito claro. Mientras que Portugal es el campeón vigente, la fortaleza de Noruega como local y el momento de Haaland igualan la balanza.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el domingo 27 de septiembre a las 15:45 horas (hora de Chile) en el Ullevaal Stadion de Oslo. Se recomienda consultar la programación de los canales deportivos locales para confirmar la transmisión.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor más interesante es “Erling Haaland anota en cualquier momento” con una cuota de 1.83, dada su increíble racha goleadora tanto en su club como en la selección.

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