Pronósticos Dinamarca vs Portugal: los lusos buscan afianzar su liderato

Revisa los mejores pronósticos para el Dinamarca vs Portugal por la Nations League. Análisis, cuotas y apuestas de valor para el partido.

Revisa los mejores pronósticos y apuestas para el Dinamarca vs Portugal por la UEFA Nations League. Analizamos las claves del partido para que tomes la mejor decisión.

El Grupo 4 de la Liga A presenta un duelo clave en la tercera jornada. El encuentro se disputará el jueves 1 de octubre a las 15:45 horas (hora de Chile) en el Parken Stadium de Copenhague.

Nuestros picks Pronósticos: Dinamarca vs Portugal Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico TOTAL DE GOLES: MÁS DE 2.5 Dinamarca superó los 2.5 goles en 12 de sus últimos 15 partidos, mientras Portugal lo hizo en 12 de 20. Además, siete de sus últimos 11 duelos superaron esta línea. bet365 1.70 Pronóstico RESULTADO FINAL: PORTUGAL Portugal llega con un inicio perfecto bajo Jorge Jesus y buenos registros como visitante. Además, buscará recuperarse de su última derrota en Copenhague y fortalecer su posición en el grupo. bet365 2.05 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Dinamarca vs Portugal

Dinamarca solo se quedó sin marcar en uno de sus últimos nueve partidos oficiales en todas las competiciones.

solo se quedó sin marcar en uno de sus últimos nueve partidos oficiales en todas las competiciones. Portugal ha ganado sus dos partidos de Nations League disputados hasta ahora bajo el mando del técnico Jorge Jesus .

ha ganado sus dos partidos de disputados hasta ahora bajo el mando del técnico . Se han marcado más de 2.5 goles en 12 de los últimos 15 partidos de Dinamarca y en 12 de los últimos 20 de Portugal.

A pesar de jugar minutos limitados, Cristiano Ronaldo acumula el xG (goles esperados) más alto de la selección portuguesa con 1.0.

Cuotas 1X2 Cuotas: Dinamarca vs Portugal Cuotas ofrecidas por bet365 Dinamarca 3.40 bet365 Empate 4.50 bet365 Portugal 2.05 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Dinamarca vs Portugal

Portugal ha tenido un comienzo perfecto en esta edición de la Nations League bajo su nuevo entrenador, Jorge Jesus, con dos victorias en dos partidos. Su triunfo más reciente por 2-1 como visitante ante Noruega demostró que el equipo luso tiene la capacidad de imponerse en terrenos complicados, consolidándose como líder del grupo.

Por su parte, Dinamarca se recuperó de una derrota por 3-2 ante Noruega con una sólida victoria en casa por 2-0 contra Gales. El equipo danés mostró mejoras defensivas tras ajustes tácticos y buscará usar su localía para desafiar a un rival de gran jerarquía y seguir en la pelea por el primer lugar.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles

La opción de que habrá más de 2.5 goles en el partido se presenta como una apuesta segura. La ofensiva de Dinamarca ha sido muy productiva recientemente, superando la línea de 1.5 goles en 13 de sus últimos 15 encuentros. Esta tendencia se refleja en sus resultados, ya que 12 de esos 15 partidos terminaron con al menos tres goles.

Portugal no se queda atrás, con 12 de sus últimos 20 partidos también superando esta marca. Los enfrentamientos directos refuerzan esta idea, con siete de los últimos once duelos entre ambos equipos registrando más de 2.5 goles. La capacidad goleadora de ambos equipos sugiere un partido abierto y con varias anotaciones.

Apuesta 1 | Total de goles: Más de 2.5 – 1.70 en bet365

Apuesta de valor: Portugal gana

La victoria de Portugal ofrece una cuota de gran valor. El equipo ha mostrado un nivel muy alto desde la llegada de Jorge Jesus, logrando un inicio de campaña perfecto. Su capacidad para ganar como visitante quedó demostrada en Oslo, y su única derrota reciente fue contra España, campeona del mundo en 2026.

Además, existe una motivación extra para los lusos, ya que su última visita a Copenhague resultó en una derrota por 1-0. Corregir ese resultado y afianzar el liderato del grupo son objetivos claros. Una cuota de 2.05 por un equipo en tan buena forma y con tanta calidad individual representa una excelente oportunidad.

Apuesta 2 | Resultado final: Portugal – 2.05 en bet365

Cuando vas a analizar cuotas y mercados para un partido como Dinamarca vs Portugal, es importante saber si bet365 es confiable. Verifica su trayectoria, seguridad, métodos de pago y otros aspectos relevantes para evaluar el servicio.

Alineaciones probables en Dinamarca vs Portugal

Dinamarca: Jørgensen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Mæhle, Hjulmand, Højbjerg, Isaksen, Damsgaard, Daramy, Højlund.

Jørgensen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Mæhle, Hjulmand, Højbjerg, Isaksen, Damsgaard, Daramy, Højlund. Portugal: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Palhinha, Neves, Leão, Félix, Neto, Ramos.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Dinamarca vs Portugal

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Dinamarca vs Portugal?

Portugal es el favorito para ganar el partido según las cuotas y su excelente estado de forma, con dos victorias consecutivas en la Nations League.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el jueves 1 de octubre a las 15:45 horas (hora de Chile) en el Parken Stadium de Copenhague. La transmisión estará disponible a través de canales deportivos internacionales.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La mejor cuota de valor es la victoria de Portugal a 2.05, que refleja una gran oportunidad considerando el momento actual del equipo luso.

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