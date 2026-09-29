Pronósticos Deportes Concepción vs O’Higgins: Lilas y Celestes se enfrentan por un lugar en semifinales

Pronósticos: Deportes Concepción vs O’Higgins
Este miércoles 30 de septiembre, a las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa, Deportes Concepción y O’Higgins se medirán en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Chile.
En el Campeonato Nacional, los Lilas marchan octavos con 31 puntos, mientras que los Celestes están decimoterceros con 27 unidades. Ambos elencos ganaron el enfrentamiento que disputaron como locales ante el otro. En la Copa Chile, el León de Collao viene de vencer con autoridad a Curicó Unido, con un global de 6-0. El Capo de Provincia hizo lo propio ante Santa Cruz, con un 2-1 en la ida y un 3-1 en la vuelta.
En la previa de este choque, nuestro analista te brinda los mejores pronósticos de Deportes Concepción vs O’Higgins, para que consideres antes de hacer tus apuestas.
Deportes Concepción puede dar la sorpresa tras el descanso
Deportes Concepción ha sido muy eficaz en los segundos tiempos de la Copa Chile: lleva cinco complementos consecutivos anotando en la competencia y solo no convirtió tras el descanso en dos de los ocho que disputó. Además, le anotó al Celeste en la segunda etapa en los dos enfrentamientos de la Liga de Primera.
O’Higgins, en cambio, recibió goles en el segundo tiempo en 10 de sus 16 partidos como visitante entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile.
Total de goles de Deportes Concepción en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.66 en bet365
Lilas y Celestes prometen goles en la segunda parte
En seis de los ocho partidos del Capo de Provincia en la Copa Chile 2026, se registraron dos goles o más en el segundo tiempo.
En cinco de las ocho presentaciones del León de Collao en la competencia, también hubo al menos dos tantos tras el descanso.
Total de goles en la segunda mitad: Más de 1.5 – 2.20 en bet365
El tramo final puede ser decisivo
En seis de los ocho encuentros de los Lilas en el certamen, así como en seis de los ocho de los Celestes, hubo un gol o más luego de que se cumpla el minuto 74.
Gol después del minuto 74:59 – 1.83 en bet365
Cuotas: Deportes Concepción vs O’Higgins
Con un duelo que puede ganar intensidad en el segundo tiempo, las apuestas en vivo en bet365 permiten analizar mercados según el ritmo, los goles y las ocasiones que genere cada equipo. Conoce mejor esta modalidad antes de realizar tus próximas jugadas.
Historial de Deportes Concepción vs O’Higgins: últimos partidos
- Deportes Concepción 2-0 O’Higgins (Campeonato Nacional 2026)
- O’Higgins 2-1 Deportes Concepción (Campeonato Nacional 2026)
- O’Higgins 1-0 Deportes Concepción (Apertura 2008)
- O’Higgins 1-1 Deportes Concepción (Clausura 2007)
- Deportes Concepción 1-2 O’Higgins (Apertura 2007)