Pronósticos Deportes Concepción vs O’Higgins: Lilas y Celestes se enfrentan por un lugar en semifinales

RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Deportes Concepción vs O'Higgins, por la cuartos de final de ida de la Copa Chile.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes Concepción vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Total de goles de Deportes Concepción en la segunda mitad: Más de 0.5 Deportes Concepción marcó en sus últimos cinco segundos tiempos de Copa Chile y también anotó ante O’Higgins tras el descanso en sus dos duelos recientes. Además, los Celestes recibieron goles en 10 de 16 visitas. bet365 1.66 Pronóstico Total de goles en la segunda mitad: Más de 1.5 Hubo al menos dos goles tras el descanso en seis de los ocho partidos de O’Higgins y en cinco de los ocho encuentros de Deportes Concepción en la Copa Chile, reforzando la tendencia para este duelo. bet365 2.20 Pronóstico Gol después del minuto 74:59 Se registró al menos un gol después del minuto 74 en seis de los ocho partidos de ambos equipos en Copa Chile, una tendencia compartida que puede extenderse durante el tramo final. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este miércoles 30 de septiembre, a las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa, Deportes Concepción y O’Higgins se medirán en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

En el Campeonato Nacional, los Lilas marchan octavos con 31 puntos, mientras que los Celestes están decimoterceros con 27 unidades. Ambos elencos ganaron el enfrentamiento que disputaron como locales ante el otro. En la Copa Chile, el León de Collao viene de vencer con autoridad a Curicó Unido, con un global de 6-0. El Capo de Provincia hizo lo propio ante Santa Cruz, con un 2-1 en la ida y un 3-1 en la vuelta.

En la previa de este choque, nuestro analista te brinda los mejores pronósticos de Deportes Concepción vs O’Higgins, para que consideres antes de hacer tus apuestas.

Deportes Concepción puede dar la sorpresa tras el descanso

Deportes Concepción ha sido muy eficaz en los segundos tiempos de la Copa Chile: lleva cinco complementos consecutivos anotando en la competencia y solo no convirtió tras el descanso en dos de los ocho que disputó. Además, le anotó al Celeste en la segunda etapa en los dos enfrentamientos de la Liga de Primera.

O’Higgins, en cambio, recibió goles en el segundo tiempo en 10 de sus 16 partidos como visitante entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

Total de goles de Deportes Concepción en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.66 en bet365

Lilas y Celestes prometen goles en la segunda parte

En seis de los ocho partidos del Capo de Provincia en la Copa Chile 2026, se registraron dos goles o más en el segundo tiempo.

En cinco de las ocho presentaciones del León de Collao en la competencia, también hubo al menos dos tantos tras el descanso.

Total de goles en la segunda mitad: Más de 1.5 – 2.20 en bet365

El tramo final puede ser decisivo

En seis de los ocho encuentros de los Lilas en el certamen, así como en seis de los ocho de los Celestes, hubo un gol o más luego de que se cumpla el minuto 74.

Gol después del minuto 74:59 – 1.83 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes Concepción vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por bet365 Deportes Concepción 2.10 bet365 Empate 3.20 bet365 O’Higgins 3.10 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Con un duelo que puede ganar intensidad en el segundo tiempo, las apuestas en vivo en bet365 permiten analizar mercados según el ritmo, los goles y las ocasiones que genere cada equipo. Conoce mejor esta modalidad antes de realizar tus próximas jugadas.

Historial de Deportes Concepción vs O’Higgins: últimos partidos