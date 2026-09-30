El entrenador argentino del cuadro estadounidense se refirió a la pelea del final y también celebró el triunfo, que terminó siendo contundente. "Tener un jugador como él no tiene precio", dijo Poch del primer verdugo chileno.

Estados Unidos le ganaba 4-2 a Chile cuando hasta Mauricio Pochettino tuvo que intervenir para evitar que una pelea sobre el final tomara ribetes de escándalo. El entrenador argentino tuvo que entrar a la cancha para poner calma tras un enfrentamiento entre ambos equipos.

O al menos intentar apaciguar los ánimos caldeados. Todo comenzó después de que Leandro Hernández estimó que el portero Brian Schwake había canchereado. Por eso mismo, el volante ofensivo de Colo Colo le dio unas pataditas al golero, quien estaba tendido en el piso sobre la pelota.

Bastó eso para encender los ánimos de varios estadounidenses. Y también de muchos chilenos, como Paulo Díaz y Gonzalo Tapia, quienes se sumaron a ese zafarrancho que Nicolás Córdova definió como “una tole-tole que no sirve para nada”.

Nicolás Córdova conversa con Mauricio Pochettino tras la derrota de Chile. (Jeff Lee/Photosport).

En el transcurso de la secuencia, Pochettino tuvo que pedirle algo de calma a Iván Román, el defensor del Cacique, para que dejara la situación hasta ahí. “Es difícil porque siempre pretendes enfocarte en los tuyos”, manifestó el DT argentino que dirigió el Mundial 2026.

“Pero cuando ocurre no sabes realmente bien todo lo que pasó. Es una situación muy loca. Lo más importante es relajarte, calmarte. No me gusta, pero cuando era joven sí me gustaba pelear mucho“, añadió Pochettino, quien en su carrera de futbolista jugó en Newell’s Old Boys, Espanyol de Barcelona y el París Saint-Germain de Francia.

Mauricio Pochettino metido en la batahola que se generó en el final del amistoso. (Captura).

También añadió que “hay que mantener la calma y respetar al rival sea cual sea el resultado”. De todas maneras, el trasandino sacó cuentas más que alegres tras esta victoria estadounidense ante Chile. Sobre todo por los nuevos talentos que alineó en este partido.

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Pochettino queda encantado con el triunfo de Estados Unidos vs Chile

A Mauricio Pochettino le generó mucho gusto ver la presentación de Estados Unidos ante Chile. Más allá de las dificultades. “Tuvimos un inicio complicado. Es normal, es la primera vez que juegan juntos. La resiliencia de este equipo es fantástica”, afirmó el exdirector técnico del Chelsea y el Tottenham de Inglaterra.

“El resultado es lo de menos. Lo importante es lo que estamos construyendo. Tenemos un gran grupo de jugadores que quieren ser exitosos y sólo necesitan tiempo. Pero son muy talentosos”, agregó Poch, quien también tuvo experiencia como adiestrador del PSG.

Sebastian Berhalter en acción ante Chile. (Jeff Lee/Photosport).

Uno de los futbolistas que lo cautivó fue Sebastian Berhalter, autor del primer tanto estadounidense. “Es alguien muy comprometido y que todo lo que hace es por el equipo. Tener a un jugador como él no tiene precio”, afirmó el entrenador sobre el mediocampista de 25 años que milita en el Middlesbrough de Inglaterra y que es hijo de Gregg Berhalter, exseleccionador de Estados Unidos.

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