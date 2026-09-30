Los jugadores del vóleibol que lograron la medalla de oro compartieron con los jugadores en el Centro Deportivo Azul.

Una tremenda visita fue la que recibieron los jugadores de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul, donde se dejaron ver los medallistas nacionales de los Juegos Suramericanos 2026.

“Nos visitaron tres bicampeones del oro en vóleibol en los Juegos Odesur”, destacaron en las plataformas digitales de la U, donde se pudo ver que compartieron con Charles Aránguiz.

“Dusan Bonacic, Kaj Bonacic y Matías Banda, seleccionados nacionales de vóleibol que conquistaron la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, además, hinchas del Romántico Viajero, llegaron hasta el Centro Deportivo Azul para conocer nuestras instalaciones y compartir con nuestros planteles”, explicaron.

Foto: U de Chile.

ver también Medallero Juegos Suramericanos 2026: Team Chile hace historia con su mejor participación en los Odesur

Compartieron camisetas en el CDA

Los campeones del vóleibol en los Juegos Suramericanos llevaron las medallas a los jugadores de Universidad de Chile, donde también compartieron con el plantel femenino de las Leonas.

“Realmente agradecer al club por invitarnos por conocer el CDA, estoy orgullo por el trabajo que hace el club por las inferiores, por la Leonas, me da felicidad. Uno sabe como hincha que el club es grande, pero cuando uno viene a lo mas intimo, se da cuenta cómo trabajan es una felicidad enorme”, explicó el capitán del equipo, Dusan Bonacic.

En ese sentido, se mostró agradecido del momento, de poder conversar y de conocer el trabajo interno de la U, donde les dejó un mensaje de seguir peleando por los objetivos.

“Nos aprovechamos un poco del logro para poder venir y compartir con el club tras clasificar a un Mundial por segunda vez y campeones con los Suramericanos, nos sentimos identificados por la U porque es un equipo grande y con trabajo van a cumplir todos sus objetivos”, cerraron.

Mira el video: