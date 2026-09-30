El portero fue hasta Quilicura para compartir con los seguidores, quienes le tenían una tremenda sorpresa para inmortalizarlo.

Johnny Herrera es uno de los últimos grandes ídolos de Universidad de Chile, por lo mismo recibe el cariño de los hinchas azules en todos lados, incluso en su nuevo rol como comentarista deportivo en TNT Sports.

Pero ahora el ex portero se hizo el tiempo para ir a compartir con el grupo de La Pukara (La Pucará en Quilicura), donde le habían dedicado un mural con su rostro para inmortalizarlo.

En la misma zona donde hace un tiempo llevaron al cantante urbano Anuel, ahora el Samurái brilla también en los murales de la población, algo que agradeció el referente.

Johnny Herrera en su mural en la Pucará.

Johnny Herrera agradece mural a los hinchas de la U

Johnny Herrera compartió en sus plataformas digitales las imágenes de su visita a Quilicura para ver el mural que le habían dedicado los hinchas de la U, que lo llenan de orgullo.

El portero se tomó fotografías con la pintura, pero también con los seguidores que lo estaban esperando para agradecerle todo lo entregado al club en su carrera deportiva.

“Gracias por el cariño y aguante; se pasaron”, escribió el propio Herrera en su Instagram personal, donde compartió lo vivido en Santiago con los fanáticos azules.

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