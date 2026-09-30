Si bien todavía le quedan semanas para un retorno, ahora el panorama para recuperar su puesto se ve complejo para los siguientes partidos.

Universidad de Chile volvió a los entrenamientos con miras al partido ante Deportes Antofagasta por los cuartos de final de Copa Chile, programado para el 7 de octubre en el estadio Calvo y Bascuñán.

En ese sentido, Fernando Gago ya sabe que tendrá, al menos, cuatro bajas confirmadas para ese duelo: Igor Lichnovsky, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales y Agustín Arce.

Pero otro tema a revisar tiene que ver con los lesionados del plantel azul, donde aseguran que el que tiene el panorama más complejo es el volante juvenil Lucas Barrera.

Lucas Barrera terminó con problemas en la rodilla derecha. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La U aprovecha de recuperar lesionados

Lucas Barrera se lesionó gravemente de su rodilla derecha, en el último duelo ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, donde tuvo que ser reemplazado en el minuto 27.

Tras ese encuentro, ha estado al margen en otras tres ocasiones, ante La Serena y luego los dos compromisos ante Everton por los octavos de final de la Copa Chile.

Si bien los hinchas lo quieren de regreso, aseguran que todavía falta para verlo en su mejor forma, aunque ahora tendrá que luchar para recuperar su puesto en la zona de volantes, donde ha tenido buen desempeño Tobías Reinhart y Marcelo Díaz.

“Lucas Barrera que sigue en recuperación en Universidad de Chile y le quedan, al menos, dos semanas y media”, explicó el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports.

Por otra parte, asegura que estos días antes de enfrentar a los Pumas serán ocupados de la mejor forma con Gago, que busca completar su plantel con los lesionados.

“Ocupará los días porque puede recuperar jugadores que terminaron golpeados como Charles Aránguiz, que termino con golpes habituales tras un fuerte compromiso, también Reinhart con una sobrecarga muscular, pero también le queda, lo mismo con Octavio Rivero, por lo mismo le servirán estos días en el CDA”, finalizó.