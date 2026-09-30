Se fue de Rangers de Talca por polémico video y ahora exige millonaria indemnización

El caso de Sebastián Silva sigue generando repercusión en Talca ya que interpuso demanda a los que filtraron registro que lo involucra

Polémica generó la abrupta salida de Sebastián Silva de Rangers de Talca. El central llegó proveniente de Deportes Concepción con el objetivo de sumarse a las filas del rojinegro para luchar por el ascenso en la Primera B.

Sin embargo, el defensa no logró acoplarse al equipo titular y terminó siendo alternativa. Incluso en más de una ocasión ni fue convocado a la banca en el elenco del Maule.

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Situación que quedó en evidencia en el partido ante Magallanes el pasado 15 de agosto. Rangers cayó por 3-2 ante la Academia, que tuvo a dos jugadores menos por en gran parte del partido disputado en el Fiscal de Talca.

Pero lo peor fue lo que ocurrió fuera de la cancha. Silva no fue convocado para dicho encuentro y esa misma jornada fue visto comprando alcohol en un conocido local de la ciudad.

El registro llegó hasta la dirigencia, y se decidió dar por terminado su vínculo antes de lo esperado.

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Sebastián Silva exige millonaria indemnización por polémico video

El video en cuestión mostraba a Sebastián Silva comprando alcohol a altas horas de la madrugada del sábado 15 de agosto. Misma jornada en la que Rangers jugaba con Mgallanes. Lo que molestó a los hinchas por la situación que enfrenta el club y el poco compromiso con la causa, más allá de estar fuera de la citación.

Ante esto, el medio AS detalla que el defensa realizó una demanda civil contra los responsables de la publicación del video. Lo que apunta al local “Open Market” que justamente fue donde asistió y fue grabado por las cámaras de seguridad.

“Sintió que su imagen quedó manchada”, apunta el medio citado. Además exige una indemnización de 75 millones, por daño moral, lucro cesante y daño emergente. Los demandados indicaron que rechazan la acusación y que ni conocían al jugador. También negaron haber filtrado el video. Por lo que ahora se espera la resolución del Tribunal para definir las apelaciones y posteriores sentencias.