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Fútbol chileno

Bombazo para Unión La Calera: avisan decisión del TAS que define el descenso en Liga de Primera

El organismo internacional era la última instancia para recuperar seis puntos de castigo, los cuales habían sido otorgados a Everton y Cobresal.

Por Nelson Martinez

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Calera se complica con el descenso.
© PhotosportCalera se complica con el descenso.

Unión La Calera esperaba con ansias novedades de su última vida jugada en el TAS y ya conocieron su noticia. Finalmente el tribunal internacional rechazó el alegato cementero y confirmó la resta de seis puntos que les deja últimos en Liga de Primera.

“Desestimar la apelación presentada por Club Unión La Calera S.A.D.P. contra la resolución Rol N°6-2026 adoptada por el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP el 5 de mayo de 2026″, dice la resolución.

Los caleranos había sido sancionados por el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, el 5 de mayo pasado. Ahí se le restaron los seis puntos ganados ante Everton y Cobresal, por alinear a Axel Encinas como sexto extranjero.

Así queda la tabla de Liga de Primera tras el caso Unión La Calera

Luego de la resolución del TAS en contra de Unión La Calera, tanto Everton como Cobresal mantienen los tres puntos ganados cada uno. Los cementeros se complican en el fondo de la Liga de Primera.

Los caleranos se quedan con 17 unidades, en un total de 23 duelos jugados, quedando a siete puntos de la salvación. Esto, con 23 de 30 partidos disputados en el total del torneo.

“Fue una defensa que abordamos con rigor y mucha convicción para que siempre se respete la reglamentación vigente”, dijo a El Deportivo, Javier Gassman, el abogado que representó a Everton y Cobresal.

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En el caso de los mineros, los tres puntos ratificados a favor son oxígeno puro en la misión por salvarse del descenso. Ahora afrontarán un duelo clave en la próxima fecha, ante U de Concepción.

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