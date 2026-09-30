Tras confirmarse el fallo del TAS, los cementeros tendrán que buscar en cancha la permanencia, jugarán con hasta tres rivales directos además de dos "grandes".

Se acabó el intento de Unión La Calera para buscar salir del último puesto en Liga de Primera a través del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), luego que el organismo en Suiza rechazara su apelación por el castigo a raíz de “alineación indebida”.

De nada les sirvió el argumento de que el argentino Axel Encinas no se considerara como extranjero, pues se corroboró que el cuadro cementero utilizó seis futbolistas foráneos en los duelos ante Everton y Cobresal, lo que derivó en la sanción.

Así las cosas, La Calera tendrá que pelear en cancha su permanencia en Liga de Primera durante las próximas siete jornadas, donde no sólo enfrentará a tres equipos que están en la pelea por la permanencia, además se medirá con dos grandes denuestro balompié.

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El camino de La Calera para evitar el descenso

Cuando vuelva la actividad del torneo nacional tras la fecha FIFA, el domingo 11 de octubre, visitará a Deportes Concepción en Collao (17:30 horas). Dos semanas más tarde, el domingo 25 (15:00), recibirá en el “Nicolás Chahuán” a la Universidad Católica, a quien eliminó de Copa Chile.

Siete días después, el 1 de noviembre, La Calera enfrentará a Coquimbo Unido en el “Francisco Sánchez Rumoroso”. Luego será local ante Huachipato (8 de noviembre), visita de Palestino en La Cisterna (22 de noviembre), recibe a Universidad de Concepción (29 de noviembre) y cierra el torneo ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional (6 de diciembre).

Cabe señalar que tras 23 jornadas en Liga de Primera, los cementeros es el exclusivo colista con 17 puntos, a cinco del Campanil que está penúltimo, y a siete de la permanencia, donde hoy aparece Cobresal en la 14° posición con 24 unidades.

¿Cuándo es su próximo duelo?

Por la jornada 24 en el Campeonato Nacional, Unión La Calera será visitante de Deportes Concepción en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, el domingo 11 de octubre desde las 17:30 horas.

En síntesis