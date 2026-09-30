A falta de siete fechas para que acabe el torneo nacional, si bien hay equipos que cumplieron la normativa, hay otros que deben sumar en lo que viene si no quieren sufrir resta de puntos.

El sábado 10 de octubre se reanudará la actividad en Liga de Primera, que entrará en tierra derecha en cuanto a definiciones por el título, copas internacionales y permanencia, donde hay un aspecto que comenzará a provocar dolores de cabeza en los clubes.

Es que a falta de siete jornadas para el término de la temporada, hay equipos que todavía están muy comprometidos con el cumplimiento de la regla de minutos con futbolistas Sub 21, es más, hay dos casos puntuales que se verán en la obligación de sumar en todo lo que resta.

Son los casos de Universidad de Concepción y Deportes Concepción, quienes deben más de 600 minutos cuando restan 630 por jugar, lo que implica que durante las últimas siete fechas en Liga de Primera, deberán poner juveniles en para cumplir la normativa, en promedio, hasta 87 minutos.

Recordemos que si algún club no llega a completar los 1.890 minutos con jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2005, sufrirá la resta de tres puntos además de una importante multa económica.

ver también Tabla de Posiciones: Huachipato se aleja de la zona de descenso tras vencer a Coquimbo

Los equipos en Liga de Primera comprometidos con regla Sub 21

En el caso del Campanil, si bien debe el duelo pendiente con Huachipato, a falta de ocho juegos es el equipo que menos minutos suma con 1.241, por lo que le faltan 649, es decir, deberán poner juveniles en 81 minutos por los próximos encuentros.

Mientras que Concepción si bien debe menos que la U de Conce, con 1.282 (restándole 608), tendrá que en los siguientes siete duelos en Liga de Primera poner Sub 21 por 86 minutos en promedio, justo en plena pelea por la permanencia.

Los dos cuadros del Biobío no son los únicos:

Unión La Calera: 1.313 (Faltan 577) – 7 partidos restantes – Promedio: 82,4 pp

Everton: 1.344 (Faltan 546) – 7 partidos restantes – Promedio: 78 pp

Deportes Limache: 1.356 (Faltan 534) – 7 partidos restantes – Promedio: 76,3 pp

Ñublense: 1.394 (Faltan 496) – 7 partidos restantes – Promedio: 70,9 pp

Audax Italiano: 1.409 (Faltan 481) – 7 partidos restantes – Promedio: 68,7 pp

Cobresal: 1.580 (Faltan 310) – 7 partidos restantes – Promedio: 45,7 pp

Coquimbo Unido: 1.648 (Faltan 242) – 7 partidos restantes – Promedio: 55,4 pp

La Serena: 1.710 (Faltan 180) – 7 partidos restantes

Palestino: 1.855 (Faltan 35) – 7 partidos restantes

CUMPLIERON CON LOS MINUTOS: Colo Colo, Huachipato, O’Higgins, Católica y Universidad de Chile.