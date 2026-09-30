Cuenta especialista en datos y análisis, Data Ficus, hizo un listado de los mejores patrones de la defensa del fútbol grande. Ojo con el top tres.

La Liga de Primera entra en tierra derecha y los análisis no cesan. Es ahí donde la prestigiosa cuenta Data Ficus, especialista en datos y estadísticas, dio a conocer un particular estudio.

En cuanto a los defensores más destacados del torneo, U de Chile lleva la delantera. Según reporta el estudio, “analizamos a los Centrales con más del 40% de los minutos posibles en Liga”.

“A partir de estos parámetros, calculamos la ponderación individual de cada jugador y seleccionamos a los 2 centrales mejor puntuados de cada equipo”, explica Data Ficus.

Así es el ranking de parejas de centrales en Liga de Primera

U de Chile lidera el listado de Data Ficus, el cual analizó las mejores parejas de centrales en Liga de Primera. Eso, con nombres que jugaron juntos más del 40% de minutos posibles.

Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez lideran la serie, con puntuación de 151.19. El podio lo completan Colo Colo y U Católica. En cuanto al fondo del listado, Rodrigo Caseres y Nicolás Palma son la peor pareja de centrales.

Para medir el estudio se utilizaron distintas variables tales como valoración (nota Sofascore), defensa (intercepciones, entradas, despejes, bloqueos y recuperaciones) y duelos ganados (volumen y efectividad total, aérea y de suelo).

Los tres “grandes” lideran el ranking.

Además, el estudio consignó la salida en juego, basada en precisión de pase, campo rival, pases largos y pérdidas. Finalmente, la progresión es la última arista evaluada en los jugadores, en relación a conducciones, distancia progresiva y progresiones.