Masiva versión de Copa La Reina promueve el tenis de mesa en “años dorados”

La comuna se anotó con gran marco de asistentes al torneo de tenis de mesa organizado en su gimnasio Cepaso. Una instancia en que brilló la selección de adultos mayores de la Corporación municipal de la comuna, que practican este deporte de forma recreativa y como prevención de enfermedades propias de su edad.

Con que se llegase a 80 inscritos, la mesa estaba servida para un banquete del mejor tenis de mesa. Pero los 141 participantes de todas las edades que se dieron cita en el Gimnasio Cepaso de La Reina superaron ampliamente las expectativas depositadas en una nueva edición de la Copa La Reina 2026.

El torneo, en que el Club Deportivo La Reina las ofició de anfitrión, destacó por su masividad y participación en distintas categorías de vecinos de la comuna y público en general. Establecido para iniciantes, intermedios y avanzados, la competencia desarrollada en las instalaciones de Quillahua 511 congregó desde niños dando sus primeros paletazos hasta adultos mayores que han encontrado en el tenis de mesa una terapia.

Más allá de los resultados, entre los deportistas destacó un grupo cohesionado, alegre y cómplice con sus representantes. La selección de adultos mayores de la comuna reinina anotó a tres participantes con muy buenos resultados, gran nivel y, sobre todo, con la alegría de abrazar el deporte en edades superiores a los 60 años.

En ese “grupo dorado”, mientras Eduardo Llanos obtuvo el tercer lugar en categoría avanzada, ganando cerca de 10 partidos, el talento femenino de Belkis Briceño sorteó la fase grupal cayendo en la primera llave y Ricardo Zeidán se inclinó recién en la tercera fase de eliminación directa, superando también la instancia de grupos.

Grandes resultados para un conjunto que trabaja desde hace algunos meses bajo el alero de la Corporación de Deportes de La Reina. Lo hace con un objetivo claro y que va mucho más allá de los resultados: abrazar el deporte en edades avanzadas, prevenir y ralentizar (en caso de antecedentes familiares) enfermedades neurodegenerativas, párkinson, alzheimer, entre otras.

Una participación que llena de orgullo a su entrenador, Álex Morales. “Tenemos un grupo con un promedios de edad por sobre los 60 años, más un alumno menor, con movilidad reducida, que le ha hecho muy bien competir con nosotros. Las condiciones de salud de los participantes son las que se asocian a esa edad: hipertensión, diabetes o algunos problemas de articulaciones. Pero el tenis de mesa les entrega herramientas sociales para generar lazos con otras personas y es hermoso lo que estamos logrando, que va mucho más allá de los resultados”, cuenta.

Otro de los que no escondió su felicidad por este encuentro y, sobre todo, por la participación de vecinos en edad avanzada, fue el Director de la Corporación de Deportes reinina, Carlos Soto. “Nos enorgullece acoger esta clase de eventos en un recinto social como es Cepaso y con tan amplia participación. El tenis de mesa nos ha abierto otra gama para ampliar la oferta deportiva y hacerlo con estudios en mano, que demuestran que podemos mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que, en este taller han conocido un mundo distinto. Es un deporte que estimula el cerebro, mejora los reflejos, la concentración, la memoria y capacidad de reacción. Y los resultados están a la vista y no se miden en medallas: nos encanta ver a las y los participantes contentos, participativos e interactuando con gente de todas las edades”, aseveró.