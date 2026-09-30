El expiloto chileno volvió a referirse a las opciones de Nico Pino de llegar a la Fórmula 1 tras su carta abierta.

La polémica entre Eliseo Salazar y Nicolás Pino sumó un nuevo capítulo. Luego de que el expiloto chileno asegurara que el piloto de 22 años no tiene posibilidades de llegar a la Fórmula 1, Pino respondió con una carta abierta dirigida a los medios.

En ella, el joven piloto evitó referirse directamente a Salazar y puso el foco en la importancia de apoyar a quienes buscan abrirse camino en el automovilismo: “Prefiero hablar de lo que viene. Prefiero hablar de los que están empezando. Prefiero hablar de los que sueñan”.

Pino también señaló que las diferencias pueden expresarse sin perder las formas y sostuvo que “no necesitamos convertirnos en aquello que criticamos”.

Eliseo Salazar vuelve a responder a Nico Pino por la Fórmula 1.

La nueva respuesta de Eliseo Salazar

Consultado por Deportes 13 sobre la carta, Salazar volvió a defender sus dichos y aseguró que el contenido de la misiva debía analizarse más allá de su titular.

“Una cosa es el titular y otra lo que dice adentro. Era precisamente para aclarar todo lo que he ayudado a pilotos chilenos”, afirmó el expiloto.

También destacó el apoyo que, según sus palabras, ha entregado a otros representantes nacionales del automovilismo. “Han vivido en mi casa por años. Y lo seguiré haciendo”, agregó.

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Finalmente, volvió a cuestionar el camino deportivo de Pino y cerró con una crítica relacionada con las oportunidades para otros pilotos jóvenes.

“Este otro chico vende algo que ya no fue y taponea a los que vienen con las edades correctas”, sentenció.

¿Qué había dicho Salazar sobre Pino?

En declaraciones a El Mercurio, Salazar había sido categórico al analizar las opciones de Pino para llegar a la Fórmula 1.

“Este muchacho no tiene absolutamente ninguna posibilidad de llegar a la Fórmula 1”, sostuvo, argumentando principalmente su edad y los resultados obtenidos hasta ahora.

El expiloto también explicó que el camino hacia la máxima categoría está vinculado a los resultados en categorías de monoplazas y al sistema de puntos necesario para obtener la superlicencia.

En resumen…