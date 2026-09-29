El instrumento establece una visión de Estado con acciones de corto, mediano y largo plazo, articulando el trabajo interministerial, territorial y de los distintos actores del ecosistema deportivo.

Con una mirada de largo plazo, el Ministerio del Deporte presentó la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2026-2037, instrumento que establece la hoja de ruta para el desarrollo del sector durante los próximos 12 años, con foco tanto en aumentar la práctica de actividad física como en fortalecer el alto rendimiento.

La Política contempla dos grandes objetivos estratégicos: aumentar la práctica de actividad física y deporte en todos los segmentos de la población, y mejorar el desempeño de deportistas y paradeportistas de alto rendimiento en competencias internacionales del ciclo olímpico y paralímpico.

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, destacó que el cumplimiento de esta hoja de ruta requiere una mirada que trascienda al Ministerio del Deporte y articule a distintos sectores del Estado. “El desarrollo del deporte no depende de un solo ministerio. Esta Política nos entrega una proyección para los próximos 12 años y requiere un trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado, los gobiernos regionales, los municipios, las organizaciones deportivas y el sector privado. Queremos que el deporte sea parte de una visión integral de país, con objetivos claros y una mirada de largo plazo”.

En esta línea, la Política contempla un modelo de gobernanza interministerial y territorial, que considera la articulación del Comité Interministerial de la Actividad Física y el Deporte y la coordinación técnica con subsecretarías, servicios públicos, el IND y otros actores estratégicos del sistema deportivo.

La subsecretaria del Deporte, María Paz Ríos, señaló que este trabajo conjunto será clave para llevar la Política a los territorios: “Una Política de esta magnitud requiere coordinación y continuidad. El trabajo interministerial nos permitirá abordar la actividad física y el deporte desde distintas dimensiones, articulando capacidades y recursos para que las acciones definidas tengan impacto concreto en la vida de las personas y en el desarrollo de nuestros deportistas”.

La implementación se realizará a través de un Plan Estratégico Nacional y 16 Planes de Acción Regional, que definirán acciones concretas y medibles para el corto, mediano y largo plazo, considerando las necesidades y oportunidades particulares de cada territorio.

Celebran los deportistas

El lanzamiento contó con la participación del campeón paralímpico Alberto Abarza y del medallista olímpico Yasmani Acosta, quienes valoraron la importancia de contar con una planificación de largo aliento para el desarrollo deportivo.

Abarza destacó la importancia de proyectar las carreras deportivas y generar mejores condiciones para las nuevas generaciones, señalando que “para los deportistas es importante que existan políticas que permitan proyectar nuestras carreras y que también consideren lo que viene después del alto rendimiento. Tener una mirada de largo plazo permite saber cómo detectar nuevos talentos, acompañarlos en su desarrollo y generar mejores condiciones para que puedan representar a Chile”.

En tanto, Yasmani Acosta señaló que, “el alto rendimiento requiere trabajo, planificación y apoyo constante. Esta Política entrega una mirada que puede ayudar a que más deportistas tengan las condiciones necesarias para desarrollarse y que las nuevas generaciones puedan llegar cada vez más lejos”.

La Política contempla un Subsistema de Deporte de Alto Rendimiento orientado a fortalecer la detección y proyección de talentos, el desarrollo de la carrera deportiva, la formación de capital humano, la infraestructura especializada y la profesionalización del sistema federado.

Además, su implementación contará con un Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación, que permitirá medir avances y orientar la toma de decisiones. De esta manera, la Política establece un horizonte común para el desarrollo de la actividad física y el deporte chileno, coordinando el trabajo del Estado, los territorios y los distintos actores del ecosistema deportivo.