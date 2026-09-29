El presidente de los albos quiso regalar algo de su zona a la gente de TNT Sports, con un Daniel Arrieta que lo entrevistó con el obsequio.

Una particular escena protagonizó Aníbal Mosa, el presidente de la concesionaria Blanco y Negro, en la previa del duelo en que Colo Colo visita a Deportes Puerto Montt por la Copa Chile 2026.

El mandamás de los albos es oriundo de la zona, por lo que sacó nuevamente su gorro chilote para capear el frío, aunque esta vez con un regalo especial para TNT Sports.

Mosa mandó de regalo 10 de estos gorros, que ya parecen cábala porque también los usa en el estadio Monumental, donde el primero en utilizarlo fue el periodista Daniel Arrieta.

Aníbal Mosa repartió gorros chilotes. Foto: TNT Spots.

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Gorros chilotes para todos en Puerto Montt

Aníbal Mosa demuestra el buen ambiente en Colo Colo, al menos en la previa del duelo ante Puerto Montt por la Copa Chile, donde cumplió con una promesa en televisión.

El mandamás de los albos apareció en una entrevista con su característico gorro chilote, aunque esta vez tenía 10 más de ellos en sus manos, que era un regalo para todo el panel de TNT Sports.

“Hay que apoyar a la artesanía de la zona, porque son mujeres emprendedoras de la zona y están con mucho cariño”, destacó Mosa mientras hacía entrega de los gorros.

Por lo mismo, Daniel Arrieta fue el primero que tuvo que modelar, incluso hizo la entrevista con el gorro puesto: ¡Oiga!