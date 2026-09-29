Si hay una palabra más manoseada que fierro de micro en Juan Pinto Durán, es el “recambio”. Sin embargo, Elías Figueroa no pierde la esperanza con el potencial de la selección chilena.

Luego de tres fallidos procesos hacia la Copa del Mundo, la verdad son muy pocos los que se entusiasman con La Roja. Hay que partir desde la base de que el interinato de Nicolás Córdova se ha extendido por más tiempo que la saga de Harry Potter.

La visión de Elías Figueroa

Elías Figueroa es uno de los mejores jugadores de la historia de Chile. El elegido tres veces mejor de América es palabra autorizada para hablar de lo que quiera. En esta ocasión lo hizo sobre el presente de la selección luego de los últimos procesos fallidos.

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Don Elías asistió al lanzamiento del libro “El gol de mi vida”, del autor Javier Cáceres. En aquella pieza literaria, se destaca el tanto del ex defensa por Inter de Porto Alegre a Cruzeiro en 1975, que le dio el primer título del Brasileirao a los Colorados.

“Para mí es un honor estar apareciendo en los libros y que la gente todavía lo recuerde a uno. Creo que fui de los primeros zagueros a los que les gustaba ir al ataque. En Brasil hice varios goles, aparte del ‘Gol Iluminado’, porque los defensas rivales marcaban a los delanteros y uno aparecía por sorpresa desde atrás, algo que practicábamos mucho allá”, indicó Figueroa a Radio ADN.

Chile enfrenta a Estados Unidos en su segundo amistoso.

Respecto al presente de La Roja, el mundialista en Inglaterra 1966, Alemania 1974 y España 1982 respaldó la decisión de llamar a los jugadores de menor edad, quienes serán los encargados de llevar el próximo proceso clasificatorio. La generación dorada ya está totalmente fuera.

“La selección está en un momento de recambio, jugando con futbolistas jóvenes. A mí me parece que tiene que haber un recambio siempre. Los jugadores consolidados pueden soportar muchísimo, pero deben surgir nuevas figuras; Chile tiene potencial para hacerlo, la clave está en trabajar más con los jóvenes y darles la importancia que merecen”, cerró Figueroa.