Bam Bam adelantó lo que se será el choque de la Roja ante el combinado norteamericano de esta noche, asegurando que lo que está haciendo Mauricio Pochettino es el camino a seguir.

La selección chilena sale a jugar esta noche tras su discreta presentación ante Canadá del pasado sábado. Ahora el equipo de Nicolás Córdova enfrentará a Estados Unidos, un combinado que viene de golear por 4-1 a Perú hace unos días.

Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino aparecen como un duro escollo, sobre todo considerando las buenas sensaciones que dejaron en el último Mundial 2026 y que al parecer tienen listo el recambio pensando en el próximo proceso.

Por lo mismo, uno que puso al combinado norteamericano de ejemplo fue Iván Zamorano. Para Bam Bam, el trabajo que está realizando Pochettino como DT es el camino a seguir para que la Roja vuelva a surgir.

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Zamorano alaba el trabajo de Pochettino y lo pone como ejemplo para la selección chilena

El ex delantero aseguró en charla con ADN Radio que “desarrollar un proyecto como el que él está haciendo en Estados Unidos me parece fantástico. El 70% de los jugadores que llamó nacieron en la MLS, eso tiene una significación muy especial”.

“Tiene que ver con un trabajo detenido y minucioso; es lo que hay que hacer para tener futuro. Y piensa en grande, porque cuando habla dice: ‘no pretendo competir, pretendo ser campeón del mundo con Estados Unidos’”, añadió.

Zamorano alabó el trabajo de Pochettino al mando de Estados Unidos. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, Bam Bam afirmó también que “Estados Unidos es un rival competitivo, ya lo demostró en el Mundial. Creo que ha demostrado una escuela interesantísima. La mayoría de sus jugadores juegan fuera de Estados Unidos”.

“Tiene que ver con un trabajo muy bueno que están haciendo, ya lo demostró contra Perú; le hizo cuatro y le pudo hacer siete. Veremos si mañana podemos competir contra Estados Unidos desde lo físico y futbolístico”, agregó.

Para cerrar, Zamorano declaró que “los partidos hay que jugarlos. Creo que tenemos la posibilidad de cambiar un poco lo que hizo contra Canadá, sobre todo desde el punto de vista de la disciplina. Ojalá que podamos terminar con once jugadores, porque es muy difícil sacar conclusiones cuando terminas con nueve jugadores”.

¿A qué hora juega la selección chilena ante Estados Unidos?

Este compromiso está programado para hoy 29 de septiembre a las 21:00 (hora de Chile) en el Estadio Energizer Park de Saint Louis.

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En síntesis