La Roja lleva largos años sin verse las caras ante la selección de América del Norte.

Chile enfrenta a Estados Unidos en un nuevo encuentro amistoso. La Roja hace muchos años no se mide ante esta selección y acá te recordamos el último duelo entre ambos.

La Roja de Nicolás Córdova sigue buscando su mejor rendimiento e ir proyectando jugadores para el próximo proceso hacia la Copa del Mundo de 2030, pese a que todavía no se sabe quién será el entrenador definitivo de la selección.

El último Chile vs Estados Unidos

Chile se medirá ante Estados Unidos, un país de gran nivel que supo ser anfitrión en la última Copa del Mundo 2026. Hace muchos tiempo que estos seleccionados no se ven las caras. De hecho, hay que regresar 7 años para encontrar el último antecedente.

El 26 de marzo de 2019 La Roja se preparaba de cara a la Copa América de Brasil. Reinaldo Rueda era el entrenador y miraba opciones para llevar al torneo continental en el país de la samba. El encuentro fue en el BBVA Compass Stadium de Houston, Texas.

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La formación de Chile fue con Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Guillermo Maripán, Óscar Opazo; Charles Aránguiz, Esteban Pavez, Arturo Vidal; Diego Valdés y Nicolás Castillo. Ingresaron Erick Pulgar, Sebastián Vegas, Diego Rubio y Jimmy Martínez.

Christian Pulisic, quien brillaba en Borussia Dortmund por ese entonces, abrió la cuenta a los 4 minutos. Sin embargo, Óscar Opazo igualó el marcador a los 9′, sellando el 1-1 definitivo. Este fue el único gol del Torta por La Roja en 14 presentaciones.

Ahora, tras mucho tiempo, Chile y Estados Unidos vuelven a verse las caras. Esta vez será en el Energizer Park de Saint Louis, Misuri, Estados Unidos. El encuentro será este martes 29 de septiembre a las 21:00 horas, donde los dirigidos por Nicolás Córdova intentarán quedarse con la victoria.