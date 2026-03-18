Fernando Gago es el gran candidato a ser técnico de Universidad de Chile, para reemplazar al cesado Francisco Meneghini. Un DT que de seguro impondrá mucha disciplina en el elenco azul.

Un chileno bien conoce lo estricto que es. Se trata de Óscar Opazo, que lo tuvo como entrenador en Racing, club en el que solamente alcanzó a estar 6 meses en el 2023 pues nunca convenció al técnico.

Es más. Reportes de la época señalan que el Torta tuvo complicaciones para bajar de peso, lo cual terminó jugándole una mala pasada por la alta exigencia de Pintita en el banco.

El drama del Torta Opazo con Gago en la banca

En febrero de ese año, Opazo no era considerado por Gago. El medio partidario “Racing de Alma” daba cuenta de las complicaciones que pasaba el lateral derecho.

Opazo sufrió con Gago en el banco de Racing

“Lo curioso es que pese a que llegó antes que todos, que no sufrió ninguna lesión y hasta jugó todos los amistosos, todavía no tiene ni un minuto oficial entre los dos partidos que se han jugado en este 2023″, señalaban.

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Entregaron la razón, lo que refleja el carácter del estratega. “Pese a recién salir de una pretemporada y ya estar hace dos meses en el club, no dio el peso y Gago lo limpió de la lista”, señalaron.

“Sí, ni al banco de suplentes fue Opazo en el debut de Racing”, establecieron sobre lo que fue una estadía compleja del actual jugador de Everton en la Academia.

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Gago, de hecho, decía que “yo decido quién juega por lo que veo cada día de la semana en los entrenamientos. Es entendible que durante los primeros partidos del año demore un poco la adaptación del periodo de pretemporada al torneo”.

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Ese semestre Opazo terminaría jugando apenas siete partidos en el torneo nacional, uno en Copa Argentina (donde marcó un gol) y uno en Copa Libertadores, donde Gago señalaba que no jugaba “por decisión táctica”. Finalmente, saldría de Racing a pesar de haber firmado por dos años.