Un 12 de junio de 1996, los azules sufrieron un hurto a mano armada en Buenos Aires. Una herida que todavía no cierra en sus hinchas y los persigue hasta hoy.

Pese a tener en sus vitrinas la Copa Sudamericana 2011, hay un karma que le pesa hasta el día de hoy a Universidad de Chile como es no llegar a una Final de la Libertadores. Una de las ocasiones que más cerca estuvo, ocurrió hace exactos 30 años.

12 de junio de 1996. El equipo que dirigía Miguel Ángel Russo llegaba hasta el Estadio Monumental de Buenos Aires para enfrentar a River Plate, luego de igualar por 2-2 en el duelo de ida en Santiago, con goles de Esteban Valencia y Marcelo Salas.

Desde la previa al encuentro en Núñez, el ambiente estaba muy áspero. Prueba de ello fue la violenta represión policial que sufrieron hinchas de la U en las tribunas del recinto, y que acabó con más de 160 detenidos. En medio de esto, había un duelo de Copa Libertadores.

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A 30 años del “robo” a la U en Copa Libertadores

El momento que cambió para siempre el trámite del encuentro ocurrió en el minuto 39. Los azules ya caían por la cuenta mínima tras la anotación de Matías Almeyda en los 33′. En aquel instante apareció en escena el infausto árbitro ecuatoriano Alfredo Rodas.

Una clarísima falta dentro del área, donde el arquero de River, Germán Burgos, le pegó con sus dos puños al cuerpo de Valencia. Era penal para la U, y quién te dice lo que hubiera derivado esa decisión. Pero el juez se convirtió en “Robas” y los argentinos terminaron ganando la Copa Libertadores ese 1996.

Son cuatro las ocasiones en que el Romántico Viajero llegó a semifinales del certamen continental. Las otras fueron en 1970 (donde perdió con Nacional), 2010 (ante Chivas) y 2012 (contra Boca). Pero hace tres décadas, les hurtaron la chance de llegar a la cima.

En síntesis