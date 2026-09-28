El ídolo del fútbol chileno y leyenda en México destacó el presente del "Chino" en la banca de Gallos Blancos y afirma que "potenció a jugadores que no rendían".

Luego de un primer semestre irregular en México, la actualidad de Esteban González como entrenador del Querétaro se puede definir en una palabra: sobresaliente. En racha de cuatro juegos sin perder, hoy su equipo está a tres puntos de los líderes en Liga MX.

Luego de la victoria de Gallos Blancos por 2-0 a las Chivas de Guadalajara como visitante, el cuadro del Chino está en el cuarto puesto con 17 puntos, sólo le superan su último rival (con 18), Toluca y América, ambos con 20 en la cima del torneo Apertura 2026.

Una leyenda del fútbol chileno que mira muy de cerca el desempeño de González en México es Fabián Estay, ex jugador y hoy comentarista de FOX Sports, que en conversación con RedGol reveló las claves que tienen al DT chileno como destacado.

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Estay se rinde ante el presente de Esteban González

“Esto no es casualidad. Sin contar con un plantel estelar por decirlo de esa manera, Esteban ha hecho un muy buen trabajo en el tema de potenciar a algunos jugadores que, la verdad, en el papel decíamos que tal vez no iban a rendir como se esperaba”, fue lo primero que señaló el Pelusa.

En esa línea, Estay advierte sobre González que “la mano se le notaba del torneo anterior, y ahora con un partido menos, a tres puntos del líder (que lo va a jugar en noviembre), dadas las circunstancias si sigue sumando puede terminar en los primeros cuatro lugares para el inicio de la liguilla“.

Sobre cuál fue la clave del éxito para el Chino, el ídolo chileno asegura que “le tuvieron paciencia. Seguramente lo ven trabajar a diario. Y bueno, ahí están los resultados. Esto no es casualidad, no es que gane de repente 1-0 o que le ayudó el árbitro o que expulsaron a rivales, no”.

“Las debilidades y virtudes que tiene este equipo me parece que lo hacen bien, saben a lo que juegan perfectamente, y es un equipo que juega de igual a igual en todas las canchas, entendiendo y guardando las proporciones de los grandes planteles, los poderosos que tiene el fútbol mexicano”, finalizó.

Los números del “Chino” en México

Desde su llegada a comienzos del 2026 hasta la fecha, Esteban González registra en Querétaro un 43.67 por ciento de rendimiento, en base a nueve victorias, nueve derrotas y 11 empates. En el actual Apertura 2026 no conoce de caídas como visitante, con cuatro triunfos y una igualdad.

En síntesis