El chileno fue clave en la victoria por 3-2 ante Racing para clasificar a las semifinales de la Copa Argentina, por lo que quieren premiarlo.

Los hinchas de Boca Juniors quedaron en llamas con el partido que realizó el domingo Carlos Palacios, quien fue fundamental para una histórica remontada por 3-2 ante Racing en la Copa Argentina.

El chileno ingresó en el segundo tiempo siendo clave, por ejemplo, en el tercer tanto de Valencia, luego de un centro del ex Colo Colo que hizo celebrar a todos en los descuentos.

Por lo mismo, los hinchas piden un gran premio para el volante chileno, de manera de tenerlo motivado para los próximos partidos, por ejemplo, la semifinal de la Copa Sudamericana que afrontarán ante Vasco da Gama: llevar a Jere Klein.

Los virales de Jere Klein con Carlos Palacios brillan en Argentina. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

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Los hinchas de Boca quieren regalonear a Charly Palacios

Hasta Argentina han volado los virales de Carlos Palacios que hizo popular en su paso con la camiseta de Colo Colo, cuando se mostró un fanático de la música de Jere Klein.

El artista urbano también ha llevado la música a ese país, por lo que los hinchas Boca Juniors creen que es el momento de tener motivado al chileno con su artista favorito.

Por lo mismo, los hinchas han pedido en redes sociales incluso, dejando la camiseta de lado, llevar al artista chileno para un concierto en el estadio de River, lo que significó bromas de todos los lados.

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