Martín Villarroel sufrió con el arbitraje de Fernando Véjar y para peor cerró su participación con un gesto que se volvió viral.

Santiago Wanderers sufrió un duro tropezón en el partido pendiente ante Cobreloa. Los dirigidos por Mario Salas vencieron por 1-0 en el Estadio Zorros del Desierto y ahora son los nuevos punteros de la Primera B.

Partido para el olvido para los comandados por Francisco Palladino. El equipo sufrió dos expulsiones y terminó entregando el partido en el cierre del partido. Lo que para peor, podría tener consecuencias a largo plazo.

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Es que la doble amarilla que recibió Martín Villarroel siguió fuera de la cancha. En su salida de la cancha, tuvo un duro diálogo con los hinchas locales.

Pero el jugador, con las pulsaciones a mil, respondió con un “Pato Yáñez”. Lo que se viralizó de inmediato en redes sociales. Incluso varios agregaron el detalle importante que vistió la casaca minera, por lo que su respuesta tuvo particular énfasis por las críticas a su cometido en su anterior paso por el club.

En el informe que entregó Fernando Véjar no se comentó el gesto técnico del volante. Solo se indica el motivo de su expulsión en el primer tiempo ante Cobreloa.

“Segunda tarjeta amarilla. Ser culpable de conducta antideportiva; Ser culpable de conducta antideportiva, En la disputa de un balón realiza una zancadilla a su adversario evitando un ataque prometedor”, detalla el juez nacional.

Pero esto no implica que este libre de pecado. Esto porque ahora todavía queda la chance de que el Tribunal actúe de oficio o que el mismo Cobreloa acuse la actitud del jugador. Lo que ya ha ocurrido en otros casos conocidos como el de Javier Correa en la Liga de Primera.

Por lo mismo, la sanción que arriesga serían de mínimo dos partidos. Lo que podría sacarlo de partidos claves para el cuadro wanderino.

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¿Cuándo vuelve a jugar Santiago Wanderers?

El próximo partido de Santiago Wanderers será este sábado 3 de octubre cuando visite a Deportes Recoleta. Recién el próximo 10 de octubre vuelve a ser local frente a Curicó Unido.

Tras ello, quedarán tres partidos para cerrar la Primera B: contra Rangers de local, Unión Española de visita y Copiapó de local.

En resumen:

Cobreloa venció por 1-0 a Santiago Wanderers y es nuevo puntero de la Primera B

Martín Villarroel fue expulsado por doble amonestación ante el elenco minero.

El jugador arriesga dura sanción por realizar un “Pato Yáñez” a los hinchas locales.