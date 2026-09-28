Con la idea de tener hechos de violencia y hacer valer la localía, el equipo de Primera B lanzó directa publicación dedicada a los albos.

Puerto Montt logró una épica clasificación a cuartos de final de Copa Chile, luego de eliminar en Chillán a Ñublense. Ahora los delfines tendrán un duro desafío, cuando enfrenten a Colo Colo, en duelo de ida que se jugará en el sur.

Con miras al partido de este martes 29 de septiembre, a las 18.00, la dirigencia de los delfines lanzó un directo aviso a los hinchas de Colo Colo. Eso, pensando en la gran cantidad de albos que se esperan en el Estadio El Chinquihue.

“La galería norte será el sector destinado a la hinchada de Deportes Puerto Montt… En este sector no se permitirá la permanencia de personas con indumentaria identificatoria del equipo rival“, informó el velero.

Puerto Montt avisa: ni camisetas ni lienzos

Deportes Puerto Montt no quiere hinchas infiltrados de Colo Colo en el sector norte del Estadio El Chinquihue, ni tampoco algún objeto o alusión al Cacique. Por eso, solo la zona sur del recinto estará destinada a fanáticos albos.

Ambos equipos chocaron en amistoso hace dos años en el sur /Photosport

“Por el acceso de galería norte no se permitirá, bajo ninguna circunstancia, el ingreso de lienzos alusivos a la hinchada visitante. Estos deberán ingresar exclusivamente por el acceso correspondiente a galería sur, sector visitante”, informaron.

Los delfines tendrán una gitada agenda estas semanas, ya que además de Copa Chile tienen un ojo puesto en Primera B. Este martes chocan ante Colo Colo, el sábado ante Deportes Copiapó (en el Ascenso) y ante los albos en la revancha, el martes 6 de octubre.

El equipo ganador de la llave de Copa Chile se enfrentará al ganador de Deportes Concepción y O’Higgins. Dichos elencos chocarán este miércoles en el Ester Roa y el domingo en Rancagua, en la revancha.