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Copa Chile 2026

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite EN VIVO Colo Colo vs. Puerto Montt por Copa Chile 2026

Colo Colo enfrenta a Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo viene de vencer 1-0 a Audax Italiano, que le permitió avanzar a cuartos de final.
© Photosport.Colo Colo viene de vencer 1-0 a Audax Italiano, que le permitió avanzar a cuartos de final.

Colo Colo vuelve rápidamente a la cancha después de su clasificación ante Audax Italiano. El Cacique enfrenta a Deportes Puerto Montt este martes, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Los Albos buscarán conseguir un buen resultado como visitante, para encaminar su clasificación a las semifinales del certamen, para dar el primer golpe en una serie que se definirá en Santiago.

Colo Colo venció a Audax Italiano y avanzó a cuartos de Copa Chile.

Colo Colo venció a Audax Italiano y avanzó a cuartos de Copa Chile.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Puerto Montt EN VIVO?

Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt juegan este martes 29 de septiembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Chinquihue, por la ida en cuartos de final de Copa Chile.

El partido entre Albos y Delfines, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Colo Colo vs. Puerto Montt: fechas y horarios de los cuartos de Copa Chile

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Colo Colo vs. Puerto Montt: fechas y horarios de los cuartos de Copa Chile

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…

  • Colo Colo enfrentará a Deportes Puerto Montt este martes 29 de septiembre a las 18:00.
  • El partido por Copa Chile será en el Estadio Chinquihue.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo el encuentro.
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