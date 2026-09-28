El portero contó que estaba con su hijo, por lo que debía defenderlo junto a un grupo de amigos, lo que incluso lo hizo más complejo que cuando visitaba a Colo Colo.

Los incidentes en el partido de Everton ante Universidad de Chile, que fue suspendido en el minuto 82 por el lanzamiento de fuegos artificiales de parte de la barra azul, sigue dando que hablar en la Copa Chile 2026.

Ahora fue Johnny Herrera quien explicó en detalles cómo vivió ese momento en compañía de su hijo, donde hubo miedo por Bruno y sus amigos, en algo que incluso fue peor de lo que vivió como jugador en el estadio Monumental.

“No se tiró un proyectil, fueron varios y no al aire, con el afán se hacer daño. Estaba con mi hijo y sus compañeros de escuela de fútbol y muertos de miedo, no sabía cómo explicarlo“, comentó en TNT Sports.

Si bien, luego con más calma, aseguró que “dentro de todo lo malo, parte de la barra asumió la culpa y que se había equivocado, es lo menos malo, la sacaron barata vienen sanciones mas adelante”, hubo otra confesión más fuerte.

Las bengalas fueron lanzadas hasta la cancha. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

“Eso fue lo que a mi mas chocó, sentí miedo al estar ahí, por primera vez, ni en la cancha, ni en el Monumental, que es otra adrenalina cuando jugaba, pero estaba solo, ahora estaba con hijo, que tenía que ponerme para defenderlo. Sentí miedo por lo que pasó y eso que pasé por todas estas. Lo que me dio más lata es que los dos lados se echaban la culpa, es lo que me da más pena”, detalló.

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Johnny Herrera: “Existían formas de hacer algo mejor”

Johnny Herrera es ídolo de Universidad de Chile, pero también lleva en el corazón a Everton, club con el cual fue campeón defendiendo su camiseta en una final ante Colo Colo.

Por lo mismo, asegura que la decisión de la Federación fue muy extraña, que incluso no se pensó en los jugadores, pero que razonablemente debió ser de otra forma.

“Uno entiende que tenían que resolver rápido, ponerse de acuerdo, pero acá no le preguntar a ningún entrenador, ni jugadores, ni a ningún ex futbolista, porque la incomodidad de los planteles para programar es una cuestión de locos. La logística de los dos clubes, más de Everton que venía de visita”, enfatiza.

“De verdad era, no sé.. existían otras formas de hacer algo mejor, jugaban ayer (sábado) lo que quedaban y la revancha se jugaba hoy día (domingo). Por entender a la gente de Everton y el disgusto que comparto”, finalizó.